Королева Елизавета II не успела попрощаться с мужем перед смертью

Дата публикации: 04.04.2026
ФОТО: Global Look Press

Королева Елизавета II была в ярости из-за того, что муж умер, не попрощавшись.

Королева Великобритании Елизавета II не успела попрощаться с мужем, принцем Филиппом, перед его смертью в апреле 2021 года. Об этом сообщает издание People.

О последних днях Филиппа рассказывается в книге Хьюго Викерса «Королева Елизавета II», которая выйдет в апреле. Биограф рассказывает, что принц с 2013 года страдал от рака поджелудочной железы. Из-за подорванного здоровья он отказался от королевских обязанностей и поселился на ферме в поместье Сандрингем. Королева лишь иногда навещала мужа, большую часть времени они жили порознь.

Вечером 8 апреля 2021 года Филипп выпил пива. На следующее утро он встал, принял ванну, сказал, что плохо себя чувствует, и тихо скончался. Королевы в тот день рядом не было. «Она была в ярости от того, что он снова, как часто бывало в жизни, ушел и даже не попрощался», — пишет Викерс.

Герцог Эдинбургский принц Филипп Маунтбеттен родился в 1921 году и с 1947-го был женат на британской королеве Елизавете II. Филипп — отец короля Карла III и дед принцев Гарри и Уильяма.

