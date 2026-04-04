Более высокий уровень витамина D в среднем возрасте оказался связан с меньшими признаками болезни Альцгеймера в будущем. К такому выводу пришли исследователи, чья работа опубликована в журнале Neurology Open Access.

В исследовании приняли участие 793 человека со средним возрастом около 39 лет. В начале у них измерили уровень витамина D в крови, а спустя примерно 16 лет провели сканирование мозга, чтобы оценить накопление белков, связанных с деменцией — тау и бета-амилоида.

Оказалось, что у людей с более высоким уровнем витамина D было меньше тау-белка — одного из ключевых маркеров болезни Альцгеймера. При этом связи с другим белком, бета-амилоидом, обнаружено не было. Ученые учитывали и другие факторы, которые могли повлиять на результат, включая возраст, пол и симптомы депрессии.

Авторы отмечают, что речь идет о статистической связи, а не доказанной причине. Тем не менее результаты указывают, что уровень витамина D может быть потенциально управляемым фактором риска.