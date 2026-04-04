Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Найден снижающий риск болезни Альцгеймера витамин 0 267

Дата публикации: 04.04.2026
BB.LV
ФОТО: Unsplash

Neurology: высокий уровень витамина D снижает проявления болезни Альцгеймера.

Более высокий уровень витамина D в среднем возрасте оказался связан с меньшими признаками болезни Альцгеймера в будущем. К такому выводу пришли исследователи, чья работа опубликована в журнале Neurology Open Access.

В исследовании приняли участие 793 человека со средним возрастом около 39 лет. В начале у них измерили уровень витамина D в крови, а спустя примерно 16 лет провели сканирование мозга, чтобы оценить накопление белков, связанных с деменцией — тау и бета-амилоида.

Оказалось, что у людей с более высоким уровнем витамина D было меньше тау-белка — одного из ключевых маркеров болезни Альцгеймера. При этом связи с другим белком, бета-амилоидом, обнаружено не было. Ученые учитывали и другие факторы, которые могли повлиять на результат, включая возраст, пол и симптомы депрессии.

Авторы отмечают, что речь идет о статистической связи, а не доказанной причине. Тем не менее результаты указывают, что уровень витамина D может быть потенциально управляемым фактором риска.

#медицина #мозг #витамин д #болезнь Альцгеймера #белки #деменция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео