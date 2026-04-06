112-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

Дата публикации: 06.04.2026
112-летняя британка назвала взгляд в будущее секретом долголетия.

Одна из старейших жительниц Великобритании Марджори Ходнетт Эйлуорд, отметившая 112-й день рождения, раскрыла секрет долголетия. Об этом сообщает Daily Mail.

Марджори, которую окружающие называют «тетя Мардж», проживает в доме престарелых Formby Manor в Мерсисайде. Она официально признана самым пожилым человеком на северо-западе Англии и пятым по возрасту в стране. Британка считает, что залог долгой жизни это взгляд в будущее — нужно смотреть вперед с надеждой, а не назад с сожалением.

«Жизнь дана для того, чтобы жить, и только вам решать, как извлечь из нее максимум», — добавила она. Именинница также считает, что нужно делать все возможное добро, всеми возможными способами, везде и для всех, пока есть силы.

Марджори родилась в Лондоне в 1914 году, пережила две мировые войны, помнит воздушные налеты и выступала на церемонии открытия Олимпийских игр 1948 года. Ее первого мужа Стэнли не стало в 1955 году, а через год она вышла замуж за его брата Хью. После этого Марджори более 20 лет проработала учительницей в начальной школе в Девоне.

На 112-й день рождения она получила больше 125 открыток и специальное послание от короля Карла III. В честь праздника в доме престарелых устроили чаепитие с огуречными сэндвичами, бисквитом «Виктория», хересом и домашним тортом.

Ранее сообщалось, что жительница США прыгнула с парашютом в честь 100-летнего юбилея и раскрыла секрет своего долголетия. Пегги Вулф из Миссури считает, что прожила так долго, потому что никогда не злоупотребляла алкоголем.

#Великобритания #долголетие #здоровый образ жизни #пожилые люди
