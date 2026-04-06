Гастрономический туризм, особенно в Европе, за последние несколько лет заметно вырос. В таких странах, как Франция, Италия, Португалия и Испания, среди прочих, в последнее время бурно развивается туризм, связанный с сыром, вином и оливковым маслом.

Путешественники явно распробовали «сырный» туризм — нишу, которая стала особенно популярной, потому что позволяет любителям сыра глубже познакомиться с многопоколенными традициями сыроделия, терруаром и историей. Франция — одно из главных направлений такого туризма: путешественникам здесь есть из чего выбирать, ведь в стране производится около 1 200 сортов сыра.

Теперь новый французский тур предлагает ценителям сыра возможность попробовать около 100 лучших сортов сыра Франции.

Компания - бутик-туроператор, специализирующийся на винных и гастрономических поездках, только что запустила 11‑дневный тур по всей Франции, в ходе которого путешественники смогут попробовать как всемирно известные, так и локальные сыры в сопровождении выдающихся вин.

«Сыр во Франции — это не просто еда, — сказал основатель SmoothRed Адам Стеббингс. — Речь идет об исследовании разных регионов страны и понимании того, почему сыры каждого из них имеют именно такой вкус.

Наш маршрут задуман так, чтобы вывести людей за пределы дегустационных залов и предложить по‑настоящему аутентичные впечатления. Вы будете вручную делать сыр на козьей ферме, наблюдать за традиционными методами производства на семейных мануфактурах и спускаться в подвалы, где сырные головы созревают месяцами.»

От Нормандии до Бургундии: лучшие сырные и винные регионы Франции

Тур начинается в Нормандии, куда участники добираются из Парижа на автомобиле.

Здесь гости смогут заглянуть за кулисы сыроделия, посетив известные сыроварни, такие как Grain d’Orge. Они также попробуют местные сыры, в том числе камамбер, пон-л’Эвек и ливаро.

В программу входит и визит на винокурню кальвадоса, где расскажут о производстве знаменитого нормандского яблочного бренди.

В некоторых случаях возможно также посещение одной из самых красивых деревень Франции — Бёврон-ан-Ож.

На следующий день маршрут ведет в знаменитую Долину Луары, где гостей ждет индивидуальная пешеходная экскурсия по городу с его средневековыми улочками и впечатляющей архитектурой.

Одним из самых ярких и вовлекающих впечатлений этого этапа станет посещение семейной молочной и козьей фермы с практическим мастер‑классом по сыроделию. Гости смогут от души полакомиться нежным козьим сыром (chèvre) и прогуляться по фермерским садам.

Предусмотрен и изысканный пикник среди виноградников с дегустацией других региональных сыров, например кроттен де шавиньоль, валансе и флёр де Солонь, в сопровождении местных вин.

Дегустации вин продолжатся и во время экскурсий по замкам региона.

Затем группа отправляется в еще один культовый сырный и винный регион — Бордо, где можно попробовать местные сыры, такие как габьету и блу де Терминьон, а также пиренейские деликатесы шабишу и оссо-ирати.

Здесь же предусмотрена дегустация вин Grand Cru Classé de Graves в шато Латур-Мартияк. При желании путешественники могут задержаться в Бордо еще на один день, чтобы познакомиться с винами левобережья Медока и посетить другие местные достопримечательности, например музей вина La Cité du Vin.

Отсюда маршрут продолжается в Бургундию, где вы посетите местную сыроварню и продегустируете пять ремесленных сыров, среди которых брийя-саварен аффине, морбье и нюитон, в сочетании с пятью местными пино нуар и шардоне.

Затем следует экскурсия по винным погребам Maison Joseph Drouhin, где гости попробуют шесть разных вин и узнают больше об истории этих подвалов, когда‑то принадлежавших герцогам Бургундии, каноникам Бона и королям Франции.

В ресторане Baud et Millet вам подадут такие блюда, как раклет, фондю и boîte chaude; в его подвальном погребе хранятся более 100 сортов французского сыра, а гости могут воспользоваться форматом шведского стола «ешь сколько хочешь».

Это эпическое путешествие завершается в Париже, где участников ждет еще один практический кулинарный мастер‑класс в парижской сырной школе с посещением погреба выдержки и дегустациями.

Кроме того, можно заглянуть в Musée Vivant du Fromage — интерактивный музей и сыроварню, рассказывающие о людях и науке, стоящих за историей французского сыроделия, а затем отправиться в роскошный речной круиз с ужином на закате в финале поездки.

Стоимость тура начинается от 4 850,70 евро с человека. В эту сумму входят проживание в ряде фешенебельных бутик‑отелей и шато, завтрак, все дегустации и отдельные приемы пищи, например пикники. Также включены наземный транспорт и услуги индивидуальных гидов.