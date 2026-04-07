Дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной после развода строит личную жизнь с новым возлюбленным. Им оказался режиссер.

Дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной рассказала о новом избраннике. По словам Марии Кончаловской, они ознакомились на режиссерско-актерских курсах.

Жених уже пригласил Машу сняться в кино. «Да! Я вообще считаю, что если мужчина-режиссер не приглашает свою женщину сниматься, то стоит задуматься!» — цитирует ее Woman.ru.

Конфетно-букетного периода в отношениях пары не было. «Я попросила его плитку на кухонном фартуке положить, и оказалось, что он умеет это делать», — не скрывает своего восхищения звездная наследница.

Напомним, дочь Кончаловского и Толкалиной развелась с мужем Никитой Кузьминым после пяти лет брака. 24-летняя Мария намекнула, что финансовая сторона сыграла не последнюю роль в ее решении о разводе.

«Когда вы начинаете идти друг против друга, это ни к чему хорошему не приводит. Я хотела загородный дом, сад, детей, животных… Уже даже воображала себе все это. Никита хотел другого. Тяжело, когда вы с близким человеком мечтаете о разном», — вздыхала Кончаловская.

После разрыва они остались друг для друга близкими людьми. «Никита перестал быть моим мужем, но из моей жизни его ничто не вычеркнет. Если ты любил человека когда-то, то будешь любить его всю жизнь… Мы до сих пор друг друга любим, просто теперь эта любовь перешла в другое качество», — резюмировала звездная наследница.