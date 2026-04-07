В ноябре 2024 года актриса Марина Федункив родила сына: актриса впервые стала мамой в 53 года. Для ее мужа, итальянского бизнесмена Стефано Маджи этот ребенок тоже стал первым.

Актриса уверена: что бы ни случилось, никогда не надо зацикливаться на проблемах. Именно такой совет звезда Comedy Woman дала в новом выпуске шоу «Теория».

Одна из участниц программы пожаловалась Федункив и другим ведущим шоу, что у нее никак не получается построить серьезные отношения с мужчинами, хотя она делает для этого все возможное. Женщина попросила дать ей совет, как себя вести, чтобы достичь своей цели. В ответ Марина посоветовала ей просто отпустить ситуацию.

«Если я буду это все ходить, вертеть, крутить в голове, ничего не получится. Как только я проблему отпускаю, все приходит само. Как мой ребенок в 53 года», - призналась актриса.

Ранее Марина рассказывала, что своего сына она родила сама. Артистка зачала ребенка с помощью процедуры ЭКО. Недавно Федункив заявила, что готова завести с мужем и второго ребенка – правда, на этот раз воспользоваться услугами суррогатной матери.

Вариант с суррогатной матерью супруги рассматривали и в первый раз, но Марина все-таки решила выносить ребенка сама.

«Я бы задолбала эту мать. Я бы с ней жила, спала, ходила, ела бы. Везде бы камеры стояли. Я бы человеку продоху не дала. А вдруг она курит? А вдруг она где-то что-то? Я рассматривала, но все-таки надеялась, что найду кого-то из своих знакомых, попрошу за хорошие деньги. Почему бы и нет? Но мне сказали, что я здорова», - говорила артистка.

Актриса выбрала для первенца необычное имя – она назвала малыша в честь своего дедушки.

«Сына я назвала в честь своего деда, которого звали Федункив Теодор Гаврилович, вот и сын мой Теодор», - рассказывала звезда экрана.

Марина Федункив и Стефано Маджи поженились в июне 2021 года. Супруг актрисы младше нее на 12 лет. Сначала пара расписалась в столичном МФЦ, а в августе того же года, в день 50-летия актрисы, сыграла роскошную свадьбу.

Влюбленные познакомились в 2019 году на дне рождения общего друга. Стефано живет и работает в Москве. В тот момент он как раз изучал русский язык и пытался активно общаться с Мариной. А она грезила поездкой в Рим. Во второй раз они оказались вместе в самолете на одном рейсе. Весь полет проболтали – и в итоге решили общаться и дальше. Так и разгорелся их роман.