Актриса и певица Анастасия Задорожная дала откровенное интервью Надежде Стрелец, рассказав о переезде в США, отказе от карьеры ради семьи, жизни во Флориде и непростых эпизодах из прошлого.

Звезда, прославившаяся в нулевые благодаря сериалам «Простые истины» и «Клуб», а также участию в группе «Непоседы», несколько лет назад поставила карьеру на паузу. Решение было связано со встречей с будущим мужем Владимиром. В 2019 году пара начала жить между Россией и США, а позже окончательно переехала во Флориду. В 2020 году они поженились, а спустя четыре года у них родилась дочь Александра.

О жизни вне сцены

Анастасия призналась, что не жалеет об уходе из профессии:

«Я давно мечтала о спокойной жизни. Сейчас я мама, мы живём во Флориде, и это прекрасный период».

По её словам, смена ритма жизни помогла избавиться от тревоги о возрасте и будущем. При этом она не исключает возвращения к работе.

О сериале «Клуб» и нулевых

Задорожная рассказала, что культовый сериал «Клуб» вряд ли появится на официальных платформах. Проект, стартовавший в 2006 году на MTV, стал экспериментом и принёс актрисе всероссийскую известность.

Актриса с ностальгией вспоминает московскую тусовку 2000-х:

«Это было время свободы — без соцсетей и постоянного контроля. Мы просто жили и наслаждались моментом».

О личной жизни и романах

Задорожная вспомнила отношения с фигуристом Сергеем Славновым, которые длились семь лет, и впервые подтвердила роман с продюсером Петром Шекшеевым.

Слухи о связях с Алексеем Чадовым и Тимуром Батрутдиновым она опровергла, подчеркнув, что их связывает только дружба.

О знакомстве с мужем

С будущим супругом актриса познакомилась случайно — в самолёте во время пересадки. Разговор завязался спонтанно и быстро перерос в серьёзные отношения.

«Я сама дала ему номер телефона. Всё случилось очень легко — как в тумане».

Сегодня её муж работает в IT-сфере и связан с системами хранения данных.

О буллинге в «Непоседах»

Анастасия призналась, что в детстве сталкивалась с травлей со стороны участников коллектива:

«Был сложный период, особенно из-за поведения Влада Топалова. Это оставило след».

По её словам, подобные ситуации происходили и с другими участницами группы.

Анастасия Задорожная с мужем.

Анастасия Задорожная с мужем и дочерью.

О материнстве и быте

Актриса полностью погрузилась в семейную жизнь и сознательно отказалась от помощи нянь:

«Я хотела семью — и сейчас живу этой жизнью».

Её дни проходят в заботе о ребёнке, доме и семье.

О хейте и воспитании дочери

После публикации видео с обучением ребёнка навыкам поведения в воде Задорожная столкнулась с критикой. Она объяснила, что такие курсы — норма во Флориде и важны для безопасности.

«Люди видят то, что хотят. Это обязательная практика, а не жестокость».

О переезде и жизни в США

По словам актрисы, переезд был связан с работой мужа. Несмотря на комфортную жизнь у океана, она скучает по дому:

«Ничто не заменит ощущение дома».

Во Флориде её повседневность состоит из простых вещей — прогулок, заботы о ребёнке и семейных дел.

Анастасия Задорожная с дочерью.

Фото: stasyaru/Instagram