Известный актёр Максим Виторган порадовал своих подписчиков, опубликовав свежие кадры с подросшим сыном Платоном, рождённым в браке с Ксенией Собчак. На снимках 53-летний артист запечатлён, когда отводит девятилетнего Платона в школу, демонстрируя тёплые моменты их совместной жизни. Поклонники Виторгана не скрывали своего удивления в комментариях, отмечая, как сильно повзрослел мальчик за последнее время.

История отношений с Ксенией Собчак

Виторган был женат на матери Платона, известной журналистке Ксении Собчак, в течение шести лет. Их брак распался после того, как в 2018 году стало известно о романе Собчак с режиссёром Константином Богомоловым. Кульминацией личной драмы стало публичное происшествие в январе 2019 года, когда в сеть просочилось видео с потасовкой между Виторганом и Богомоловым, что вскоре привело к официальному разводу Максима и Ксении.

Другие дети и личная жизнь

Помимо Платона, у Максима Виторгана есть двое взрослых детей от предыдущего брака с актрисой Викторией Верберг: дочь Полина, которой сейчас 29 лет, и сын Даниил, которому исполнилось 25. Что касается личной жизни, с 2019 по 2023 год актёр состоял в отношениях с Нино Нинидзе. А в 2025 году общественность узнала о новом романе Виторгана с визажисткой Анной Коротковой.

Фото: mvitorgan, xeniasobchak/Instagram