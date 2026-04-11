Мимо «Оскара»

Кино не всегда заканчивается в тот момент, когда в зале мультиплекса включают свет. Даже те, кто посмотрел «Марти Великолепного» задолго до вручения «Оскаров», в полной мере смогли оценить эту историю лишь после 15 марта. Лишь узнав, что сыгравший Марти актер Шаламе пролетел мимо статуэтки – которую ему хором сулили многочисленные комментаторы и с расчетом на которую делался фильм. Фильм о пути к успеху, зацикленности на успехе и цене успеха.

Шаламе, 30-летний красивый мальчик (это название фильма с ним, если что) с вялым подбородком и безграничными амбициями, – из тех всеобщих любимцев, которых трудно не возненавидеть. Его топили в восторгах и славословиях. Фильмы с ним в главной роли собирали больше 700 миллионов (вторая «Дюна»). Список завоеванных им актерских призов длинней гомеровского списка кораблей. Последние в этом перечне – награды, предшествующие «Оскару» и почти гарантирующие «Оскар»: Премия гильдии киноактеров, «Выбор критиков» и «Золотой Глобус». Все – за роль Марти Маузера в фильме Джоша Сафди.

Победа любой ценой

Джош – старший из братьев Сафди, прославившихся на ниве независимого кино («Неограненные драгоценности»). Про творческий метод Джоша и Бенни Сафди критики писали, что его важная составляющая – выход за рамки игрового кино, пересечение с внекинематографической реальностью: непрофессиональные актеры, элементы документалистики и т. п.

«Марти Великолепному», первому сольному проекту Джоша тоже тесно в границах экрана – при том, что политико-идеологических заигрываний с реальностью тут куда меньше, чем в других «оскаровских» фаворитах этого года: «Битве за битвой», «Грешниках», «Хамнете». «Марти» для критического и премиального хита нынешних времен вообще на удивление безыдеен.

Но параллель между нацеленным на победу любой ценой заглавным героем и сыгравшим его актером была очевидна всем, а рекламная кампания картины расчетливо смешивала образы персонажа и артиста. Рифмой к финальной победе Марти в соревновании по пинг-понгу должна была стать финальная победа Тимоти в соревновании за «Оскар».

Но не стала.

Надуть, украсть, бросить

Самое интересное – что и этот поворот полностью в духе фильма. Жанр которого – трагифарс.

Формально «Марти» можно назвать спортивной драмой о молодом бедном продавце в обувном магазине, одержимом настольным теннисом и мечтающем обыграть чемпиона мира. Парадокс в том, что этой нехитрой привычной схеме, где нет места иронии судьбы, а триумфальная концовка предопределена, фильм полностью соответствует.

Но внутрь честной и патриотичной (чемпион, которого должен обыграть Марти, – японец, а дело происходит через семь лет после конца Второй мировой) спортивной драмы Сафди помещает, как в матрешку, циничную плутовскую комедию. Непоколебимо верящий в себя и настроенный на победу герой оказывается беспринципным прохиндеем, готовым надуть, украсть, бросить беременную от него подружку. Подружка (Эзайон), впрочем, Марти под стать: тоже считает себя хитрее других, и тоже без особенных на то оснований.

По головам и по трупам

Вообще, нелепость – основная характеристика почти всех персонажей этой истории: почти все тут вызывают смесь (разве что в разной пропорции) брезгливости и жалости. И соблазненная Марти кинозвезда в отставке (Пэлтроу). И даже ее муж, карикатурный капиталист (сыгранный бизнесменом и шоуменом Кевином О'Лири, известным Америке как карикатурный капиталист – это, опять же, к вопросу о пересечении кино с реальностью).

Но в первую очередь нелеп Марти Маузер. В отличие от Остапа-Сулеймана-Берта-Марии-Бендер-бея, этот прохвост не обаятелен, а в отличие от Томаса Рипли, неудачлив. Его зашкаливающее самомнение не компенсируется самоиронией и не оправдывается нигде, кроме стола для пинг-понга. К спортивному триумфу он идет по головам, а потом и по трупам (разве что стреляет не он).

Победитель не получает ничего

Эпитет «Великолепный» несет в себе щедрую дозу сарказма – что в полной мере относится к внешности Шаламе, не побоявшегося отрастить для данной роли препротивные усики и дать гримерам налепить на его лицо прыщей. Если лично Тимоти как герой гламурной хроники или Пол Атрейдес в его исполнении вызывали раздражение подспудное, то Маузер раздражает вполне явно и намеренно – и это, безусловно, идет Шаламе в зачет.

Безжалостность к себе, которую здесь демонстрирует сверхамбициозный артист, отнюдь не сводится к накладным прыщам. «Марти» хорош уже тем, что дает повод задуматься, сколь отталкивающая это штука – помешательство на успехе. Что бы ни заливали проповедники американской мечты, официальной религии в стране, где «неудачник» – худшее из ругательств.

«Марти» был бы совсем хорош, кабы не финальный эпизод в роддоме – ощутимо смазывающий общее впечатление своей сентиментальностью и дидактизмом. Поэтому лучше, наверное, тем, кто смотрит фильм уже после «оскаровской» церемонии – уже с учетом правок, внесенных жизнью. С пониманием, что победитель не получает ничего.