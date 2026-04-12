Зепюр Брутян, супруга известного актера Павла Прилучного, недавно побывала с ним на балете «Ромео и Джульетта» в Большом театре. Однако, судя по ее собственным признаниям, наибольшее впечатление на нее произвел не столько сам спектакль, сколько театральный буфет. Актриса с юмором поделилась в своем личном блоге кадрами, на которых она запечатлена с мужем и, конечно же, с аппетитным бутербродом в руке, а также снимками из театральной уборной. 30-летняя Зепюр сопроводила эти публикации емкой подписью: «Высокая культура — это прекрасно. Но бутерброд с колбасой в антракте — это святое».

После публикации снимков некоторые внимательные подписчики сразу же обратили внимание на наряд Зепюр. Они посчитали, что корсет с глубоким декольте, выбранный актрисой для такого культурного мероприятия, не совсем соответствует строгой атмосфере Большого театра.

Семейные узы и прошлые отношения

Стоит напомнить, что в 2022 году 38-летний Павел Прилучный, один из самых востребованных российских актеров, связал себя узами брака с Зепюр Брутян. Спустя год их семья пополнилась сыном Микаэлем. До этого Павел был женат на Агате Муцениеце, их союз продлился около девяти лет, и у них родились двое детей — сын Тимофей и дочь Мия. Развод пары в 2020 году был очень публичным и сопровождался целой чередой скандалов: бывшие супруги активно судились за алименты и право опеки над детьми. Агата в тот период также публично обвиняла Прилучного в домашнем насилии и эмоциональном давлении.

Взгляды Павла на семейную жизнь

В прошлом Прилучный уже высказывался о своих отношениях с бывшей супругой. Он откровенно заявлял, что пытался «перевоспитать» её, стремясь привить ей любовь к домашнему уюту и быту, в то время как Агата активно стремилась к построению собственной карьеры, а не к полному посвящению себя семье.

Говоря о текущих отношениях с Зепюр, Павел признавался, что они оба обладают достаточно вспыльчивым характером, но при этом быстро отходят от обид. «Бывает, что мы друг на друга можем прикрикнуть, но через минуту уже целуемся. С опытом понимаю, как нужно уходить от конфликтов: нет ничего важнее семьи», — искренне делился актёр своими мыслями. Он также неоднократно подчеркивал, что для него крайне важно не разлучаться с женой и сыном, даже когда он занят на съемках. «Зачем тогда нужна семья, если вам удаётся видеться раз в месяц? Наш идеальный досуг — это когда мы вместе», — убежденно говорил Прилучный.

