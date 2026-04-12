Супруга известного продюсера Александра Цекало вновь приковала к себе взгляды, представив серию провокационных снимков, где она смело экспериментирует с откровенными образами.

Дарина Эрвин, 34-летняя жена знаменитого продюсера Александра Цекало, вновь заставила говорить о себе, опубликовав в Instagram серию невероятно смелых и чувственных кадров из своей новой фотосессии. Модель предстала перед публикой в нескольких дерзких амплуа: то она загадочно прикрывается курткой и черной вуалью, обходясь без бюстгальтера, то эффектно демонстрирует свои стройные ноги в черных колготках, дополняя образ легкой накидкой и кожаными перчатками. Для третьего выхода был выбран роскошный комплект из объемной юбки в пол и черного кружевного бюстгальтера, а четвертый образ завершили шикарная меховая накидка и высокие каблуки.

Реакция публики и позиция модели

Несмотря на то, что Дарину в социальных сетях часто критикуют за якобы пропаганду нездоровой худобы и даже приписывают ей прием препарата "Оземпик", модель остается непоколебимой. Она уже неоднократно заявляла, что не собирается скрывать особенности своей фигуры и внешности, поэтому с присущей ей уверенностью продолжает радовать поклонников столь откровенными фото.

История любви и семейная жизнь

История любви 65-летнего Александра Цекало и Дарины Эрвин началась в 2018 году, а уже в 2019 они связали себя узами брака. Ради новой возлюбленной продюсер принял непростое решение о разводе с Викторией Галушкой, которая является сестрой известной певицы Веры Брежневой, оставив за собой двоих детей. Сегодня супруги обосновались в США, но иногда совершают визиты в Москву.

Недавние события

К слову, совсем недавно Дарина оказалась в больнице, что вызвало беспокойство среди ее подписчиков.

