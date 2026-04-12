Вивьен Уилсон, дочь богатейшего человека планеты Илона Маска, с которым она не общается уже довольно долго, поделилась откровениями о своем "странном" и "изолирующем" детстве, проведенном в окружении несметных богатств. 21-летняя Вивьен Уилсон утверждает, что огромное состояние ее семьи было для нее как даром, так и проклятием, представляя собой крайне опасный соблазн, перед которым, по ее мнению, не устоять даже самым могущественным. В откровенном интервью Cosmopolitan она заявила: "Я видела это дерьмо своими глазами. Оно изменит вас: жажда власти развращает людей изнутри. Это просто карикатура на жизнь", и добавила, что бесконечная гонка за новыми достижениями и стремление к большему погружает человека в нескончаемый круговорот "жадности и пресыщения", где "ничего не достаточно, и ты сходишь с ума". Вивьен подытожила: "Это превращает тебя в другого человека. Честно говоря, это один из моих самых больших страхов".

Воспоминания о детстве

Уилсон, отказавшаяся от семейного состояния и ныне активно защищающая интересы других, поделилась воспоминаниями о своем "изолирующем" и "странном" детстве. Она описала его так: "Это был очень странный, очень изолирующий опыт… У высшего класса есть свои частные школы, социальные круги и всё такое". Дочь Маска училась в закрытой школе Ad Astra, расположенной на территории кампуса SpaceX, а затем продолжила образование в элитной частной школе Crossroads в Лос-Анджелесе. Однако, как она признается, уже в раннем возрасте ее тревожило тяжелое положение "менее удачливых людей". "Мне многое пришлось переосмыслить, но даже в детстве я думала: "Это нелепо". Помню, как в раннем детстве я увидела бездомных, и меня затошнило", — откровенно рассказала Уилсон. Вивьен считает, что богатые люди совершенно оторваны от "самой реальности", поглощенные своим состоянием и "иллюзией" собственной исключительности, в то время как другие вынуждены ночевать на улицах.

Жизнь в тени знаменитого отца

Вивьен также затронула тему того, что для многих она навсегда останется "дочерью Маска". "Я ничего не могу с этим поделать, так что какая разница? Это часть моей истории, но это не моё будущее", — пояснила она свою позицию. Примечательно, что ранее и сам Илон Маск рассуждал о своем богатстве, утверждая, что "за деньги счастья не купишь".

Спорные заявления Маска

Вивьен Уилсон — старшая дочь Илона Маска от его бывшей жены Джастин (всего у миллиардера 14 детей). В возрасте 16 лет она совершила каминг-аут как трансгендерная женщина и официально отказалась от фамилии отца. Ранее Маск публично заявлял, что его "обманом заставили" согласиться на трансгендерный переход Вивьен, используя "вирус пробуждённого сознания". "Меня обманом заставили это сделать. Мне не объяснили, что блокаторы полового созревания на самом деле являются препаратами для стерилизации", — подчеркнул Маск в интервью 2024 года, заявив, что для него его сын Ксавье теперь "мёртв, убит вирусом".

В настоящее время Вивьен активно ведет свои социальные сети, где регулярно делится моментами своей модельной карьеры и посещенными мероприятиями. Она также время от времени высказывается о своем отце, например, недавно комментировала его предполагаемую связь с миллиардером-педофилом Джеффри Эпштейном.