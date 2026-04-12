Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ксения Собчак в Амстердаме: От «псевдотолерантных» манекенов до грязных улиц и ужасного сервиса

Дата публикации: 12.04.2026
Известная ведущая Ксения Собчак поделилась своим крайне негативным впечатлением от поездки в Амстердам, обрушившись с критикой на местный сервис, "показную" толерантность и общую атмосферу города.

Известная телеведущая Ксения Собчак поделилась весьма негативными впечатлениями от своей недавней поездки в столицу Нидерландов. 44-летняя звезда осталась крайне разочарована местным уровнем обслуживания, "показной" толерантностью, бесчисленными толпами демонстрантов и откровенной грязью на улицах.

Начав свою прогулку по городу, Собчак столкнулась с первым "ударом" по эстетике: витрины бутика Abercrombie & Fitch были заполнены манекенами "немодельных" форм, что вызвало у неё острое неприятие.

"Аберкромби", когда-то любимая мной фирма, должна делать вот такие толстые манекены, потому что их захейтили за слишком красивый персонал. Ненавижу эту псевдотолерантность", — эмоционально прокомментировала Ксения этот тренд.

Грязные улицы и акции протеста

Помимо "особенных" манекенов, Собчак неприятно поразила общая неухоженность городских улиц и скопления демонстрантов на центральных площадях.

"Важнейшая проблема для Голландии", — саркастично отметила она, комментируя акцию за независимость Восточного Туркестана и добавив к своим словам смеющийся смайл.

Разочарование от гостиничного сервиса

Однако настоящим апогеем недовольства для Собчак стал сервис в местных гостиницах. Ведущая была крайне возмущена тем, что ей невовремя вернули бельё из прачечной. Но чаша терпения переполнилась, когда менеджер сообщил ей, что в ближайшие два дня услуги стирки вообще не будут доступны из-за Пасхи. В ответ на это Ксения не сдержалась и обрушила на него гневную тираду.

"Это невозможно!!! Опять!!! Любой пятизвёздочный отель ОБЯЗАН иметь прачечную (орфография и пунктуация автора сохранены)", — категорично заявила она, не скрывая своего возмущения.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео