Известная телеведущая Ксения Собчак поделилась весьма негативными впечатлениями от своей недавней поездки в столицу Нидерландов. 44-летняя звезда осталась крайне разочарована местным уровнем обслуживания, "показной" толерантностью, бесчисленными толпами демонстрантов и откровенной грязью на улицах.

Начав свою прогулку по городу, Собчак столкнулась с первым "ударом" по эстетике: витрины бутика Abercrombie & Fitch были заполнены манекенами "немодельных" форм, что вызвало у неё острое неприятие.

"Аберкромби", когда-то любимая мной фирма, должна делать вот такие толстые манекены, потому что их захейтили за слишком красивый персонал. Ненавижу эту псевдотолерантность", — эмоционально прокомментировала Ксения этот тренд.

Грязные улицы и акции протеста

Помимо "особенных" манекенов, Собчак неприятно поразила общая неухоженность городских улиц и скопления демонстрантов на центральных площадях.

"Важнейшая проблема для Голландии", — саркастично отметила она, комментируя акцию за независимость Восточного Туркестана и добавив к своим словам смеющийся смайл.

Разочарование от гостиничного сервиса

Однако настоящим апогеем недовольства для Собчак стал сервис в местных гостиницах. Ведущая была крайне возмущена тем, что ей невовремя вернули бельё из прачечной. Но чаша терпения переполнилась, когда менеджер сообщил ей, что в ближайшие два дня услуги стирки вообще не будут доступны из-за Пасхи. В ответ на это Ксения не сдержалась и обрушила на него гневную тираду.

"Это невозможно!!! Опять!!! Любой пятизвёздочный отель ОБЯЗАН иметь прачечную (орфография и пунктуация автора сохранены)", — категорично заявила она, не скрывая своего возмущения.