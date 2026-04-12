Французская политическая сцена бурлит слухами: 30-летний Жордан Барделла, харизматичный лидер ультраправого "Национального объединения" и один из главных претендентов на президентское кресло, якобы закрутил роман с 22-летней Марией Каролиной Бурбон-Сицилийской, наследницей прославленного итальянского королевского рода. Этот неожиданный союз уже успел взбудоражить политическое сообщество, вызвав жаркие споры и пересуды.

Папарацци издания Paris Match сумели запечатлеть влюбленных во время их отпуска на живописной Корсике, где они безмятежно прогуливались по морскому побережью. Инсайдеры утверждают, что отношения между Барделлой и Марией Каролиной завязались еще в январе этого года, однако до сих пор пара предпочитала держать свой роман в секрете, избегая публичных появлений.

Многие пользователи сети уже активно обсуждают потенциальные последствия этого романа для политической карьеры Барделлы. Во Франции, где он позиционирует себя как "голос забытых людей", выросший в неблагополучном районе Парижа и воспитанный матерью-одиночкой, связь с представительницей столь знатной и невероятно состоятельной итальянской аристократической династии может быть воспринята неоднозначно и, возможно, негативно сказаться на его имидже.

Жордан Барделла – протеже Марин Ле Пен

Известно, что Жордан Барделла является доверенным лицом и протеже самой Марин Ле Пен – дочери основателя ультраправой партии "Национальное объединение" и троекратной кандидатки в президенты Франции (в 2012, 2017 и 2022 годах). В прошлом году парижский суд вынес обвинительный приговор Ле Пен и восьми другим депутатам Европарламента по делу о нецелевом расходовании средств, наложив на нее штраф в 100 тысяч евро и запретив баллотироваться на пост президента в течение следующих пяти лет. В свете этих событий, Жордан Барделла, по всей видимости, активно готовится принять эстафету и стать основным кандидатом от ультраправой партии на предстоящих президентских выборах.

Стоит отметить, что ранее Жордан Барделла состоял в отношениях с Нолвенн Оливье, племянницей Марин Ле Пен, но их роман завершился в 2024 году.

Королевская невеста: кто такая Мария Каролина?

Мария Каролина Бурбон-Сицилийская – не просто девушка, а настоящая принцесса, дочь герцога Кастро, принца Карло, и принцессы Камиллы. Ее родственные корни уходят глубоко в историю, связывая ее с королевскими династиями Италии и Франции. Среди ее прославленных предков – правители Королевства двух Сицилий (охватывавшего юг Италии, Сицилию и Неаполь), а также такие знаковые фигуры, как король Испании Филипп V и легендарный Людовик XIV. Мария Каролина, вместе со своей младшей сестрой Марией Кьярой, являются яркими представительницами светского общества и активно делятся своей жизнью в социальных сетях. Обе девушки получили блестящее образование у частных педагогов, свободно говорят на шести языках, ведут роскошный образ жизни, перемещаясь между Парижем, Монте-Карло и Римом, и недавно успешно завершили обучение в престижном Институте моды в Париже. К слову, 21-летняя Мария Кьяра также не одинока – она встречается с принцем Кристианом Датским.

Фото: chiaradebourbon, carolinadebourbon, jordanbardella/Instagram