В Сети стремительно распространились слухи о «смерти» звезды фильма "Назад в будущее" — Майкла Джея Фокса. Поводом стал мемориальный ролик, опубликованный телеканалом CNN, который многие зрители восприняли как реальное сообщение о кончине актёра.

Однако тревога оказалась ложной: сам Фокс оперативно опроверг слухи в своих соцсетях и дал понять, что с ним всё в порядке.

Актёр отреагировал на ситуацию с характерной иронией. Он в шутливой форме описал, что делать, если вдруг услышал о собственной «смерти» в новостях: переключить канал, проверить себя на чувствительность (например, пролив на колено горячую воду), позвонить жене или просто расслабиться — ведь, по его словам, подобное происходит уже не впервые. Завершил он пост самоироничной фразой в духе: «Я думал, это конец света, а оказалось — это просто я, и я в порядке».

Публикация быстро разошлась по Сети и собрала десятки тысяч лайков. В комментариях поклонники подхватили тон актёра: одни советовали «проверить своё существование» у прохожих, другие вспоминали знаменитую фразу Марка Твена о том, что слухи о смерти часто бывают сильно преувеличены.

Ошибку телеканала пользователи назвали серьёзным промахом. Позже CNN удалил ролик и принёс официальные извинения актёру и его семье.

Стоит отметить, что Фокс продолжает появляться на публике и работать. Недавно он посетил фестиваль PaleyFest в Лос-Анджелесе, а также снялся в сериале «Терапия» вместе с Харисоном Фордом.

При этом актёр уже много лет живёт с болезнью Паркинсона, с которой борется с 1990-х годов. Несмотря на серьёзный диагноз, он сохраняет активность и философски относится к жизни. В одном из интервью Фокс признавался, что не боится смерти, понимая неизбежность этого процесса, но продолжает ценить каждый день.