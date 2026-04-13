На Южном острове Новой Зеландии есть необычная достопримечательность — так называемый «бюстгальтеровый забор». Эта история стала наглядным примером того, как попытки запретить спонтанные традиции лишь усиливают интерес к ним и делают их еще популярнее.

Все началось в 1999 году, когда на заборе одной из ферм в местечке Кардрона неожиданно появились несколько женских лифчиков. Никто точно не знал, кто их туда повесил и зачем. Местная пресса лишь вскользь упомянула об этом курьезе — и именно это стало отправной точкой.

Уже через месяц количество «экспонатов» выросло до нескольких десятков. Их попытались снять, однако это только подогрело интерес. Люди начали приезжать специально, чтобы внести свой вклад в странную традицию. Спустя полгода на заборе уже красовались сотни предметов женского белья.

Попытки очистить ограду предпринимались не раз. Активисты, обеспокоенные «моральной стороной», убирали лифчики, но каждый раз это лишь привлекало новую волну внимания. О необычном заборе начали писать по всей стране, а затем и за её пределами.

Со временем к процессу подключились и те, кто не мог приехать лично: бюстгальтеры стали присылать по почте. К 2006 году их количество перевалило за несколько сотен, и в дело вмешались власти. Забор отнесли к государственной дороге и демонтировали «экспозицию», объяснив это заботой о безопасности водителей и общественной нравственности.

Однако эффект оказался противоположным. Уже через месяц неподалёку появился новый «бюстгальтеровый забор», который быстро превзошёл предыдущий по масштабам.

Сегодня это место стало своеобразной туристической точкой и символом народной инициативы. Многие оставляют здесь не просто бельё, а небольшие послания, превращая забор в необычную форму общения.

Для случайного путешественника это зрелище может стать полной неожиданностью. Именно так и случилось с нами: за окном вдруг появилась длинная линия развешанных бюстгальтеров. Сначала — недоумение, затем — интерес и желание разобраться, что же стоит за этим странным явлением.

Позже мы узнали историю этого места, но в тот момент просто шли вдоль дороги, рассматривая «экспонаты» и пытаясь понять смысл необычной традиции.

С нами в поездке была одна девушка, и на обратном пути мы в шутку ожидали, что она тоже решится поддержать местный обычай. Но выбрать, с каким из своих бюстгальтеров расстаться, она так и не смогла — и традиция осталась для неё лишь наблюдением со стороны.

Так случайная идея превратилась в международный феномен — и доказала: иногда самые странные инициативы оказываются самыми живучими.