Артемий Лебедев вновь сумел привлечь внимание аудитории. Бизнесмен опубликовал в блоге фото, на котором появился с частично перебинтованной головой, чем сразу вызвал волну обсуждений.

Подписчики давно привыкли к его нестандартному стилю — от ярко-голубых волос до провокационных высказываний. Однако на этот раз дизайнер действительно удивил: на снимке он запечатлен с медицинской повязкой.

Сам Лебедев прокомментировал ситуацию в своей фирменной ироничной манере. Он заявил, что решил «добавить густоты» волосам и ради этого якобы пошёл на радикальные меры.

«Седина в бороду — бес в ребро! Пересадил немного волос… пусть будет густо там, где видно», — пошутил он.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда дизайнер интригует публику подобными публикациями. Около полугода назад он делился снимками из больницы и намекал на операцию на носу. Тогда многие предположили, что речь шла о коррекции перегородки, но сам блогер предпочёл оставить всё в формате шутки.

Теперь же поклонники гадают: очередной ли это розыгрыш или Лебедев действительно решился на изменения внешности.