Победа Петера Мадьяра на выборах в Венгрии может означать серьёзные изменения во внешней и внутренней политике страны после многолетнего правления Виктора Орбана. Новый политик уже обозначил свои позиции по ключевым вопросам, включая войну в Украине и отношения с Европейским союзом.

Кто такой Петер Мадьяр

Петер Мадьяр — юрист по образованию, родившийся в 1981 году. Ранее он был связан с правящей партией «Фидес», однако позже покинул её, обвинив в коррупции, и создал собственную политическую силу «Тиса».

В разные годы он занимал посты в государственных компаниях, а также работал в дипломатических структурах в Брюсселе. Его личная жизнь также находилась в центре внимания: он был женат на бывшем министре юстиции Юдит Варге, которая ушла в отставку на фоне громкого скандала.

Позиция по Украине и России

В отличие от Виктора Орбана, Мадьяр прямо называет Россию агрессором и признаёт право Украины на защиту. Он посещал Киев в 2024 году после ракетного удара по детской больнице «Охматдет» и критиковал контакты прежнего руководства Венгрии с Москвой.

Аналитики допускают, что при новом правительстве Будапешт может снять блокировку с пакетов финансовой помощи ЕС Украине и поддержать новые санкции против России.

При этом Мадьяр выступает за восстановление прозападного курса Венгрии, но не исключает прагматичных отношений с Москвой. В энергетике он поддерживает постепенный отказ от российских ресурсов, хотя предлагает более длительные сроки, чем в ЕС.

Членство Украины в ЕС — осторожный подход

Несмотря на более мягкую риторику, Мадьяр не поддерживает ускоренное вступление Украины в Евросоюз. Он также исключает возможность поставок оружия Киеву и допускает, что вопрос о членстве может быть вынесен на референдум в Венгрии.

Эксперты отмечают, что такая позиция может замедлить процесс евроинтеграции Украины и сохранить напряжённость в двусторонних отношениях.

Возможные изменения и риски

По оценкам аналитиков, новый премьер вряд ли станет безусловным союзником Украины. В краткосрочной перспективе он может действовать осторожно, чтобы сохранить поддержку избирателей, что не исключает противоречивых шагов.

Тем не менее смена власти в Венгрии уже рассматривается как фактор, способный ослабить позиции России в ЕС, поскольку Будапешт при Орбане часто блокировал ключевые решения союза.

В целом политика Мадьяра может стать более сбалансированной, однако существенных и быстрых изменений в отношениях с Украиной ожидать не стоит.