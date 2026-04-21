Известные музыканты, включая Massive Attack, Kneecap, Брайана Ино, Sigur Rós, Надин Шах и других, подписали открытое письмо с призывом бойкотировать предстоящее «Евровидение» в знак протеста против участия Израиля.

Кампании No Music For Genocide и Палестинская кампания за академический и культурный бойкот Израиля призывают бойкотировать в этом году вызывающий острые споры конкурс песни «Евровидение».

Более тысячи артистов, среди которых Massive Attack, Kneecap, Брайан Ино, Sigur Rós, Надин Шах, Mogwai и Hot Chip, подписали открытое письмо с призывом бойкотировать «Евровидение» 2026 года в знак протеста против участия Израиля.

В письме Европейский вещательный союз (EBU) призывают исключить KAN, Израильскую общественную телерадиовещательную корпорацию, из числа участников предстоящего конкурса.

«Третий год подряд, – говорится в письме, – Израиль будут чествовать на сцене, несмотря на продолжающийся геноцид в Газе, тогда как Россия по-прежнему остаётся под запретом за незаконное вторжение в Украину».

«Мы отказываемся молчать, когда геноцидальное насилие Израиля становится саундтреком и одновременно заглушает жизни палестинцев, – говорится в письме. – Когда дети в израильских тюрьмах терпят побои за то, что напевают мелодию. Когда от почти каждой сцены, студии, книжного магазина и университета в Газе остаются лишь груды обломков, под которыми тела убитых до сих пор ждут, чтобы их достали и достойно похоронили».

В заявлении представитель No Music For Genocide сказал: «Небезразличные люди по всему миру борются с соучастием в каждом секторе индустрии – ради свободной Палестины и более свободного мира. И пока многие из нас в музыкальной сфере посмеиваются над «Евровидением» или сомневаются в собственной силе как культурных деятелей, лидеры геноцидального Израиля открыто говорят о геополитической значимости конкурса».

Организаторы приветствовали решение пяти стран – Испании, Ирландии, Словении, Нидерландов и Исландии – отказаться от участия в нынешнем конкурсе, а также «многих финалистов национальных отборов, которые заявили, что не поедут на «Евровидение»».

Позднее они добавили: «Как артисты мы осознаём свою коллективную субъектность и силу отказа. Мы отказываемся молчать. Мы отказываемся быть соучастниками. Мы призываем других представителей нашей индустрии присоединиться к нам и выражаем солидарность со всеми принципиальными усилиями, направленными на прекращение соучастия во всех отраслях».

EBU неоднократно защищал своё решение допустить Израиль к участию в «Евровидении», несмотря на обвинения в двойных стандартах. В 2022 году организация отстранила Россию от конкурса после вторжения в Украину, и этот запрет остаётся в силе.

Kneecap заявили: «Россию отстранили от «Евровидения» в 2022 году. Третий год подряд Израиль снова приветствуют на сцене. Это не нейтральность. Это выбор».

Израиль неизменно отвергает обвинения в геноциде в Газе. Однако в сентябре 2025 года расследование ООН пришло к выводу, что Израиль совершает геноцид.

«Евровидение» – крупнейшее музыкальное событие в мире: в прошлом году его посмотрели 166 миллионов зрителей. Скандальный 70-й конкурс пройдёт в этом году в Вене, Австрия, а финал состоится 16 мая 2026 года.