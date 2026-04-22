Бросай диван, пошли в поход: на деньги ЕС немолодых рижан будут 5 часов водить по городу 1 2856

Lifenews
Дата публикации: 22.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бросай диван, пошли в поход: на деньги ЕС немолодых рижан будут 5 часов водить по городу
ФОТО: LETA

Департамент благосостояния муниципалитета Риги совместно с обществом "Хочу быть"/«WANT TO BE» приглашает жителей участвовать в бесплатных походах, поддерживающих здоровье для жителей в возрасте 55 лет и старше.

Эти мероприятия призваны содействовать психоэмоциональному здоровью, социализации и приобретению новых навыков по укрепления здоровья для этой возрастной группы. Ближайшая дата похода - 29 апреля. Продолжительность - с 10 до 15 часов.

Что в программе:

– поход из парка Победы, где раньше стоял памятник Освободителям Риги, до Театрального музея в сопровождении гида;

– посещение Вишневого сада (сада Сакуры);

– урок со спортивным специалистом;

– мастер-класс и дегустация приготовления здорового блюда.

Место встречи: Остановка общественного транспорта "Парк Победы" напротив автозаправки «Вирши», бульвар Победы, 16, Рига, в 10.00.

Поскольку количество мест ограничено, нужна предварительная регистрация.

Заявку можно подать на портале veseligsridzinieks.lv в разделе "Оздоровительный поход для жителей в возрасте 55 лет и старше в апреле"/"Veselību veicinoši pārgājieni iedzīvotājiem no 55 gadiem aprīlī". (Там имеется форма заявки).

Вопросы можно задать по электронной почте - [email protected]

Антон Городницкий
