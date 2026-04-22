Появление Сальмы Хайек на престижной научной премии Breakthrough Prize в Санта-Монике стало предметом активного обсуждения из-за ее смелого образа с седыми волосами.

Известная мексикано-американская актриса, талантливый кинорежиссер и успешный продюсер Сальма Хайек произвела фурор своим появлением на научной премии Breakthrough Prize.

Снимки с мероприятия и многочисленные комментарии быстро заполнили ее личную страницу в социальной сети, поскольку она предстала перед публикой в Санта-Монике, штат Калифорния, США, с заметными седыми волосами, что мгновенно спровоцировало оживленные дискуссии в интернете.

59-летняя телезвезда блистала на красной дорожке в компании своего 63-летнего супруга, известного французского бизнесмена Франсуа-Анри Пено. Их совместный выход привлек множество взглядов и фотокамер.

Для этого торжественного события Хайек выбрала элегантное черное облегающее платье, украшенное изысканными цветочными аппликациями и мерцающими пайетками. Декольте наряда было декорировано роскошными бархатными оборками, придавая образу особую изюминку. Завершением ее эффектного стиля стал великолепный комплект ювелирных украшений: изящный браслет, несколько массивных колец и длинные, сверкающие серьги.

Однако не все поклонники оценили естественность актрисы, выразив свое недовольство в комментариях. «Нет, я не люблю седые волосы!», «Седина — это не круто. Ты прекрасна, не позволяй ей делать тебя старой», «Не могу думать о том, что ты стареешь», «Седина не идет таким женщинам, как ты», «Ты мне больше нравишься без седых волос», — возмущались некоторые фанаты, активно обсуждая ее внешний вид.