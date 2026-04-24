Стеша Маликова, чья фигура давно вызывает подозрения в анорексии, вновь продемонстрировала себя в купальнике. 26-летняя дочь певца Дмитрия Маликова поделилась серией пляжных снимков, сделанных во время её отдыха в солнечном Дубае.

На этих кадрах Маликова предстает на побережье в элегантном белом слитном купальнике, дополненном солнцезащитными очками Prada и изящными золотыми украшениями. "Тот самый бемби", — так она подписала свои фотографии, подчеркивая собственную стройность.

Реакция публики и тревожные комментарии

Новый пост Стеши вызвал шквал комментариев: многие пользователи выразили восторг и восхищение её фигурой. Однако нашлись и те, кто всерьез обеспокоен её состоянием, полагая, что ей требуется помощь. "Болезнь прогрессирует. У девочки анорексия и, по всей видимости, проблема с психикой", — такие мнения появились в сети, с добавлением, что "в 26 ещё болячки от голодания не дают о себе знать".

Образ жизни и диета Стеши

Не так давно поклонники Стеши обращались к её родителям с просьбой внимательнее отнестись к образу жизни дочери, поскольку, по их мнению, она продолжает терять вес. Сама Маликова активно демонстрирует в своих соцсетях интенсивные тренировки, выполняя одно упражнение по три подхода 200 раз. Дизайнер также не раз показывала подписчикам свой рацион, строго соблюдая диету. Её меню состоит исключительно из полезных продуктов, таких как овсянка, гречка, свежие овощи и творог.

Прежние слухи и опровержения

Первые подозрения в анорексии в адрес Стеши возникли прошлой осенью, когда она опубликовала фотографии из спортзала. В интернете тогда активно обсуждали не только её "обновленную" фигуру, но и изменения на лице.

Ходили слухи, что она якобы изменила форму подбородка с помощью пластики и прибегала к другим косметическим процедурам. Однако сама Маликова категорически опровергает подобные домыслы.

О Стеше Маликовой

Стеша Маликова является дочерью известного артиста Дмитрия Маликова и его супруги Елены. Она активно ведет свои социальные сети, регулярно делясь модными образами и эффектными фотографиями в бикини.

Помимо этого, Стеша владеет собственным брендом одежды под названием Dress by Stesha. Что касается её личной жизни, Маликова несколько лет состояла в отношениях с хоккеистом Кириллом Капризовым. Прошлой осенью она публично заявила, что на данный момент не состоит в отношениях, подчеркнув свою "очень избирательную" натуру.

Фото: tatunaskryabina, steshamalikova/Instagram