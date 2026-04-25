Легендарная 58-летняя Николь Кидман вновь оказалась в центре внимания, украсив обложку свежего номера китайского Vogue. Ее эффектные фотографии быстро разлетелись по Instagram, вызвав бурные обсуждения среди поклонников.

Откровения звезды о внутреннем балансе

В откровенном интервью для издания Кидман поделилась своей жизненной философией. Она призналась, что в 2026 году активно стремится к достижению внутреннего баланса.

Актриса подчеркнула важность осознания собственных границ, чтобы по-настоящему их преодолевать. «Я обожаю фразу "без границ", хотя само отсутствие ограничений возможно только тогда, когда ты осознаешь, что они все-таки существуют. Но вы можете пробовать новое, расширять свои горизонты и получать от этого удовольствие», — заявила звезда.