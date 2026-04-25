Приготовьтесь к захватывающему киномарафону: Netflix представил семь свежих сериалов 2026 года, способных увлечь вас с первых минут.

В 2026 году Netflix подготовил обширную коллекцию сериалов, способную удовлетворить любой вкус. Здесь найдутся проекты от мистических триллеров и детективов до криминальных саг, шпионских драм и даже долгожданного возвращения во вселенную «Очень странных дел». Мы собрали семь самых свежих новинок, которые обещают стать настоящими хитами года. Вас ждут разнообразные рейтинги и знакомые лица, так что скучать точно не придется.

1. Загадай свою смерть

Жанр: ужасы, триллер, мистика, драма

Страна: Южная Корея

Старшеклассники обнаруживают таинственное приложение, способное исполнять любые желания. Однако радость быстро сменяется ужасом, когда на их телефонах появляется зловещий обратный отсчёт до смерти. Чтобы спастись, подросткам предстоит раскрыть тайну создателя приложения и найти способ разорвать эту смертельную цепь.

2. Свинцовые дети

Жанр: драма, социальная драма

Страна: Польша

Врач Иоланта Вадовска-Кроль сталкивается с ужасающей реальностью: массовым отравлением детей свинцом вблизи завода в Катовице. Местные власти, стремясь сохранить производственные планы, пытаются скрыть масштабы трагедии. Рискуя всем, доктор Вадовска-Кроль вступает в неравную борьбу с системой 1970-х годов, тайно оказывая помощь пострадавшим детям и добиваясь переселения семей из опасной зоны.

3. Рассекреченные

Жанр: боевик, драма, криминал, триллер, шпионский сериал

Страна: Германия

Прошлое настигает двух бывших шпионов, но самым сложным испытанием для них становятся не захватывающие погони или перестрелки. Гораздо труднее оказывается наконец-то открыть друг другу всю правду. Этот сериал погружает в мир интриг и личных драм.

4. Тайна семи циферблатов

Жанр: детектив, криминал, драма

Страна: Великобритания

В 1925 году загородное поместье Чимниз становится местом трагического происшествия: один из гостей погибает при загадочных обстоятельствах. Рядом с телом обнаруживают семь будильников, но полиция не торопится с выводами. Пока суперинтендант Баттл тщательно исследует место преступления, молодая аристократка Айлин Брент решает взять расследование в свои руки.

5. Очень странные дела: Истории из 85-го

Жанр: мультфильм, фантастика, ужасы, мистика, драма

Страна: США

Действие разворачивается зимой 1985 года в Хоукинсе, штат Индиана. Через открывшийся портал из параллельного измерения в город проникают ужасающие существа, и за всем этим стоит таинственная секретная лаборатория. Одиннадцать, девочка с невероятными телекинетическими способностями и прошлым, тесно связанным с этим местом, объединяется с друзьями, чтобы остановить угрозу из другой реальности.

6. Убегай!

Жанр: драма, криминал, детектив, триллер

Страна: Великобритания

Саймон на протяжении полугода отчаянно ищет свою пропавшую дочь Пейдж, которая ушла из дома после знакомства с Аароном и пристрастилась к наркотикам. Однажды он обнаруживает её в парке, но попытка поговорить перерастает в жестокую драку, где Аарон публично избивает Саймона. Вскоре после этого Аарона находят мёртвым, и главным подозреваемым в его убийстве становится отец Пейдж.

7. Большие ошибки

Жанр: комедия, криминал

Страна: США

Брат и сестра, безуспешно пытающиеся найти своё призвание в жизни, неожиданно оказываются втянутыми в опасный мир организованной преступности. Их вовлекают в криминальные дела после шантажа, что полностью меняет их привычную жизнь.