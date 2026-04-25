Вспомните свой последний интимный момент. Если ваши мысли были далеки от партнера, или вы скрывали дискомфорт – вы не одиноки. Узнайте, почему это нормально и как изменить ситуацию.

Попробуйте прямо сейчас вспомнить, о чем были ваши мысли в последний интимный момент. Если они блуждали далеко от партнера, поставьте себе мысленный плюс. Еще один плюс, если вы испытывали боль, но предпочли промолчать. Если же вы симулировали оргазм – это бинго, и знайте, вы далеко не одиноки в этом.

Психолог-сексолог Александра Демина дала ответы на восемь самых «запретных» и неудобных вопросов, которые волнуют многих женщин. Эти темы варьируются от раздражения при прикосновениях партнера до размышлений о поиске нового любовника. Вместо банального «это нормально», эксперт глубоко объясняет причины таких переживаний и предлагает конкретные пути избавления от страданий. Приготовьтесь к увлекательному чтению, которое, обещаем, не вызовет у вас ни капли стыда.

Вопрос 1. Я очень люблю парня (жить без него не могу), но меня бесит, когда он прикасается ко мне определенным образом, и в постели мне скучно. Это значит, что со мной что-то не так, или наша любовь умерла?

С вами абсолютно все в порядке, и с вашим партнером тоже. Подобная ситуация лишь указывает на то, что настало время открыто обсудить ваш интимный сценарий. Мы часто ошибочно полагаем, что если есть любовь, то партнеры должны понимать друг друга без слов.

Однако даже экстрасенсы не способны читать чужие мысли, что уж говорить об обычных людях. Если вам что-то не нравится, не стесняйтесь сказать об этом прямо или намекнуть невербально: взглядом, движением тела, стоном или его отсутствием.

Существует замечательная техника под названием «рука на руке». Вы кладете свою ладонь на руку партнера и таким образом направляете его движения по своему телу. Это позволяет показать, какие места приносят больше удовольствия, какие нейтральны, а какие вызывают неприятные ощущения.

Попробуйте обсудить то, что давно хотелось попробовать в постели, но по каким-то причинам откладывалось. Возможно, именно сейчас наступил самый подходящий момент для таких экспериментов.

Вопрос 2. Нормально ли, что я возбуждаюсь от мыслей о ситуациях, которые в реальной жизни сочла бы унижением над собой? Я себя после этого ненавижу

Да, это совершенно нормально. Фантазии о «запретных» или «унизительных» сценариях являются одним из наиболее распространенных способов возбуждения, особенно среди женщин. В сексуальном контексте мозг отключает критическое мышление и активно реагирует на новизну, риск и нарушение табу.

Это чистая нейрофизиология, а не истинное отражение ваших реальных желаний или самооценки. Ненависть к себе возникает из-за внутреннего конфликта между вашим «безопасным Я», которое ценит достоинство и контроль, и «сексуальным Я», ищущим острых ощущений.

Вы не стремитесь к реальному унижению; вас возбуждает именно нарушение запрета и снятие социальных масок. Это не является мазохизмом как расстройством, если ваши фантазии не переходят в небезопасные действия без согласия. Поэтому перестаньте оценивать свои фантазии с моральной точки зрения.

Примите как факт: то, что возбуждает вас в голове, и то, что вы допустите в реальности – это совершенно разные вещи. Если чувство вины мешает вам жить, попробуйте после фантазии сознательно произнести: «Это игра нейромедиаторов, моя личность здесь ни при чем».

Обратиться к сексологу стоит лишь в том случае, если вы начинаете физически наказывать себя, не можете получить удовольствие без унизительных мыслей или начали воплощать опасные сценарии без реального согласия.

Вопрос 3. У меня с партнером прекрасный секс и доверие, но я мастурбирую на бывших, коллег, даже известных актеров. Несколько раз в неделю точно. Можно ли считать это микро-изменой и надо ли признаваться, чтобы не было больно?

Давайте начнем с того, что мы не ругаем себя за сны, которые видим. Точно так же и то, что происходит в ваших фантазиях, абсолютно нормально. Конечно, при условии, что они остаются лишь фантазиями и не воплощаются в реальность.

Ответьте себе на несколько важных вопросов: Для чего вам признаваться в этих фантазиях? Какой цели вы хотите достичь этим признанием? Возможно, то, что вы «отыгрываете» в своих мыслях, вы хотели бы перенести в партнерский секс?

А может быть, в образах «бывших, коллег, актеров» присутствует нечто, чего не хватает вашему реальному партнеру? Или вы просто не замечаете этого в повседневной жизни?

Вопрос 4. Мне больно во время проникновения уже полгода, но я молчу и терплю, потому что боюсь, что муж уйдет к «нормальной». Как сказать ему, что это не «я его не хочу», а физическая проблема, и не разрушить его самооценку?

Я настоятельно рекомендую вам обратиться к гинекологу, чтобы исключить любые возможные проблемы со здоровьем. Боль ни в коем случае нельзя терпеть. Вероятно, инициатива в сексе чаще исходит от вашего мужа, и вы просто не успеваете почувствовать желание и возбуждение.

Соответственно, ваше тело не готово откликаться на ласки и выдает такую «отвергающую» реакцию – боль. В долгосрочной перспективе, стратегия «молчу и терплю» неизбежно ведет к снижению мотивации к сексу, падению либидо и аноргазмии, то есть неспособности испытывать оргазм.

Вряд ли вы стремитесь к такому исходу. Что касается второй части вашего вопроса: если вы не знаете, как начать этот деликатный разговор, сошлитесь на рекомендацию гинеколога о необходимости соблюдать половой покой.

За время этой «паузы» используйте технику «я-сообщений», чтобы донести до партнера свое желание улучшить интимную жизнь. Честность всегда укрепляет супружеские отношения. Недомолвки, скрытые тайны и имитация благополучия при внутреннем неблагополучии незаметно, но неумолимо разрушают отношения изнутри.

Вопрос 5. После перенесенной болезни я перестала хотеть секс вообще. Но я хочу хотеть! Как быть дальше?

Вероятно, болезнь, которую вы перенесли, была достаточно серьезной, раз она отняла столько сил на восстановление нормального функционирования организма. Болезнь оказывает влияние на все сферы жизни, включая и половую.

Здесь уместно немного теории. В 70-80-х годах прошлого века отечественный невропатолог Г.С. Васильченко разработал концепцию половой конституции, которая сохраняет свою актуальность и по сей день. Половая конституция – это совокупность биологических особенностей организма.

Они формируются под воздействием наследственных факторов и условий развития в период внутриутробного формирования и раннего детства. Эта конституция определяет уровень половой потребности, предел сексуальной активности и устойчивость к негативным влияниям на половую сферу.

Проще говоря, в зависимости от вашей половой конституции, вы будете не только чаще или реже испытывать сексуальное желание, но и легче или сложнее восстанавливать либидо после болезни. Дайте себе достаточно времени для полного восстановления.

Однако не теряйте это время зря. Наша эрогенная реактивность откликается не только на прямой сексуальный стимул. Эта «мышца» также «качается» благодаря контексту: романтической атмосфере, нежности, объятиям и прикосновениям, причем не обязательно, чтобы все это приводило к сексу.

Подумайте, что приносит вам радость и истинное удовольствие? Постарайтесь внести эти приятные моменты в свою ежедневную рутину, хотя бы понемногу. Поверьте, эти небольшие вложения в восстановление вашего либидо обязательно принесут достойные плоды.

Вопрос 6. Меня настолько раздражают звуки моего тела во время секса (хлюпанье, скрип, урчание живота), что я не могу расслабиться. Это нормальная брезгливость или тревожное расстройство?

Это не брезгливость и не тревожное расстройство, а вполне нормальная социальная тревога, вызванная страхом осуждения со стороны партнера. Брезгливый человек испытывает отвращение к чужим звукам, тогда как вы опасаетесь реакции на свои собственные.

Это проявление перфекционизма и гиперконтроля, а не патология. Проблема кроется не в самих звуках, а в том, что вы оцениваете себя во время секса, вместо того чтобы полностью расслабиться. Однако, если страх звуков заставляет вас избегать близости, замирать или постоянно проверять свое тело до и во время секса, а возбуждение полностью исчезает – это уже тревожный симптом.

В таком случае стоит обратиться к сексологу или КПТ-терапевту. В остальных ситуациях это просто неприятная, но вполне обратимая помеха. Что можно сделать прямо сейчас: скажите партнеру: «меня смущают звуки моего тела, тебе не мешает?»

В 99% случаев ответ будет: «я ничего не замечал». Или попробуйте включить музыку во время близости. В момент появления звука намеренно пожелайте себе: «урчи громче» – это парадоксально, но эффективно снимает тревогу. Обычно этого бывает достаточно.

Вопрос 7. Мы вместе 10 лет, и я, наверное, уже около 3-х из них фантазирую о сексе на стороне не потому, что мне нужен другой человек, а потому что хочу острых ощущений и новизны. Это конец любви или естественный этап, который можно пережить без измен?

То, о чем вы говорите, переживают очень многие супружеские пары, прожившие вместе долгие и счастливые годы. Это определенно не конец любви, а скорее ее новая глава. Ваши чувства уже настоялись и вызрели, вы прекрасно знаете друг друга, и потребность в безопасности в ваших отношениях удовлетворена на все сто процентов.

К слову, это важнейший аспект качественных половых отношений. Однако наш мозг устроен таким образом, что помимо стабильности ему очень хочется новизны. Поэтому ваши фантазии вполне естественны, разумеется, если они остаются лишь фантазиями и не угрожают нанести урон вашим отношениям.

Что же делать любящим партнерам? Привносите новизну через открытое обсуждение желаний со своим партнером. Вносите новые элементы, это может быть что-то небольшое: аксессуар или парик, осваивайте новые локации.

Иногда достаточно просто организовать свидание, временно отбросив заботы о быте и детях, чтобы вновь увидеть друг в друге мужчину и женщину, а не только родителей. С помощью специалиста вы сможете диагностировать свои и партнера сексуальные контексты и вывести интимные отношения на совершенно новый уровень.

Не исключено, что фантазии о других вызваны тем, что ваш настоящий партнер в чем-то вас не устраивает. И речь здесь вовсе не об интимной стороне, а, скорее, об «отношенческой» части. Невысказанные претензии и затаенные обиды отнюдь не подогревают желание.

Стоит найти в себе силы и открыто обсудить это. Уверена, благодаря честному разговору, ваши близкие отношения станут еще более глубокими и искренними.

Вопрос 8. У меня нет оргазма, когда он проникает в меня, и я симулирую уже 5 лет. Я боюсь признаться, потому что это убьет его веру в себя. Как перестать врать и не разрушить отношения правдой?

Первый вопрос, который необходимо прояснить: испытываете ли вы оргазм во время стимуляции клитора? Если ответ утвердительный, то у меня для вас отличная новость: вы вполне можете испытывать оргазм и во время проникновения.

Поищите в интернете классическую технику «Мост» и попробуйте ее сначала самостоятельно, а затем и в партнерском сексе. Ваш оргазм – это не медаль на груди партнера, а ваша личная ответственность. Он зависит от множества факторов, начиная от эмоциональной готовности и заканчивая тем, не мерзнут ли ноги.

С биологической точки зрения, оргазм является тем самым стимулом, который побуждает нас снова и снова заниматься сексом. Если вы не получаете оргазм, то со временем ваша мотивация к этим занятиям будет неуклонно снижаться. Что же касается вопроса «как перестать врать», ответ кроется в самом вопросе: просто перестаньте это делать.

Я понимаю вашу тревогу; действительно, партнер может воспринять ваше признание как предательство. Однако вместо того, чтобы рубить с плеча, попробуйте, ничего не говоря напрямую, перестать «изображать оргазм» невербально. То есть, не делайте привычных для вас в этой ситуации вещей.

Если партнер задаст прямой вопрос, отвечайте в духе: «сегодня у меня не получилось» или «мой настрой помешал». Повторюсь, в вопросах интима каждый из нас достаточно уязвим, поэтому говорить об этом стоит, выбирая максимально деликатные формулировки. Но говорить об этом, безусловно, нужно.