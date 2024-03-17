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Чтобы цветы дольше стояли в вазе: есть идеи! 0 470

Люблю!
Дата публикации: 17.03.2024
BB.LV
Чтобы цветы дольше стояли в вазе: есть идеи!

Весной хочется наполнить дом благоухающими цветами! Но срок жизни букета в вазе не так уж велик. И самый надежный способ продлить его — выбрать «правильные» сорта цветов, которые будут радовать вас 2-3 недели.

  • Для начала всегда срезайте концы стеблей цветов ножом под углом 45 градусов. Это обеспечивает им большую возможность для впитывания влаги.
  • Удалите все цветы, которые находятся ниже линии воды. Если этого не сделать, цветы могут загнить, что сократит срок жизни букета.
  • Меняйте воду в вазе каждые 2-3 дня и слегка подрезайте концы растений, чтобы поддержать их жизнь.
  • Обратите внимание на то, где вы размещаете вазу. Она должна находиться вдали от сквозняков, радиаторов, прямых солнечных лучей.
  • Как ни странно, находящиеся рядом фрукты также могут стать причиной гниения листьев и стеблей. Поэтому не оставляйте вазу рядом с бананами или другими фруктами, чтобы не сократить срок жизни цветов.

Соблюдая эти правила, вы обеспечите букету долгую жизнь, и он принесет в ваш дом свежесть и приятный аромат.

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