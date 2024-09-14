Анализ крови на этот белок может предсказать инфаркт - новое исследование ученых из Бостона

Зачастую предупредить трагедию можно, если время от времени проходить профилактические медосмотры. Есть анализы, которые укажут на проблемы с сердцем заранее.

Высокий холестерин считают одним из главных факторов риска инфаркта и инсульта. Поэтому анализ на холестерин входит в число основных способов проверить общее состояние организма. Врачи советуют сдавать его хотя бы раз в 5 лет, если нет никаких жалоб и хронических заболеваний.

Однако в рамках нового исследования от врачей из больницы Brigham and Women’s Hospital в Бостоне выяснилось, что есть другой, более значительный маркер повышенного риска сердечно-сосудистых катастроф. Речь идет о высокочувствительном С-реактивном белке.

Выводы экспертов были опубликованы в издании New England Journal of Medicine.

Что узнали ученые

Результаты нового исследования были основаны на анализах крови, измеряющих три фактора риска у женщин в возрасте 45 лет, которые наблюдались с 1993 года.

Проанализировав полученные данные, ученые заметили: у женщин с высоким уровнем С-реактивного белка на 70% выше риск развития серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. Для сравнения: у людей с более высоким уровнем «плохого» холестерина риск был выше всего на 36%.

Обычно С-реактивный белок указывает на процесс воспаления, наличия травмы, некроза. Важно понимать, что иногда рост С-реактивного белка может быть не связан напрямую именно с сердечно-сосудистой системой. Воспаление могут спровоцировать инфекции, вредные привычки, ожирение.

Кроме того, результаты исследования не говорят о том, что за холестерином следить не следует. Авторы работы призывают врачей более комплексно подходить к обследованиям.

«Чтобы обеспечить наилучшую медицинскую помощь пациентам, нам необходим всеобщий скрининг на воспаление, холестерин и уровень липопротеина, и он нам нужен сейчас», — прокомментировал результаты исследования Пол Ридкер.

Как сохранить здоровье сердца

Есть несколько общих рекомендаций, которые помогут вам максимально снизить возможные риски.

Откажитесь от курения. Сигареты вас здоровее не сделают в целом, однако конкретно для сердца они особенно опасны: эта вредная привычка повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний в десятки раз. Старайтесь поддерживать здоровый вес. Лишние килограммы перегружают сердце.

Исключите из своей жизни алкоголь. Вопреки распространенным мифам, не бывает безопасных и тем более полезных для здоровья доз спиртного.

Старайтесь больше двигаться. Сердце — это мышца, и сидячий образ жизни ее ослабляет.

Научитесь работать со стрессом. Конечно, всех переживаний из жизни не убрать. Однако переизбыток негативных эмоций плохо влияет и на давление, и на всю сердечно-сосудистую систему в целом.

По возможности сократите количество соли в меню. Натрий повышает давление.