Звезда Голливуда Ребел Уилсон известна по ролям в «Кролик Джоджо», «Отпетые мошенницы», «В активном поиске» и многим другим, преимущественно, комедийным амплуа. Про личную жизнь актрисы всегда было мало что известно, пишет Marieclaire. Единственным официально подтвержденным бойфрендом Ребел был молодой миллиардер Джейкоб Буш, с которым она встречалась два года, до февраля 2021-го. Причиной расставания пары стала неготовность мужчины к серьезным отношениям и разница в возрасте в 11 лет.

Спустя год после расставания Уилсон совершила каминг-аут, признавшись 11 миллионам поклонников в социальных сетях, что она является представительницей ЛГБТК+ сообщества. Оказалось, что Ребел уже несколько месяцев находится в отношениях с основательницей бренда эко-одежды Lemon Limon Рамоной Агрумой. «Я искала Диснеевского принца, но, может быть, все это время мне действительно нужна была принцесса?» — подписала снимок Уилсон.

Роман двух женщин развивался стремительно. Уже через несколько месяцев отношений они сообщили, что на свет с помощью суррогатной матери появился их малышка — дочь Ройс Лилиан. В 2023 году в День святого Валентина Ребел Уилсон и Рамона Агрума обручились.

На такой шаг решилась именно влюбленная актриса, которая подготовила романтическое признание своей «диснеевской принцессе». Австралийка устроила волшебный сюрприз перед замком Спящей красавицы в Диснейленде в Калифорнии. Ребел поделилась снимками этого сказочного момента в своем профиле в Instagram. Пару осыпали лепестками роз пастельных тонов в парке.

И вот теперь — главный день для пары настал. В минувшие выходные 44-летняя комедийная звезда экранов и 40-летний дизайнер сыграли свадьбу в Италии на острове Сардиния, пишет Daily Mail. Место для обеих женщин очень символичное, поскольку пара прилетела в эту страну на свой первый совместный отпуск сразу после того, как публично объявила о своих отношениях. Подробности церемонии пока не разглашаются. Но, судя по всему, скоро мы увидим официальные кадры со свадьбы в аккаунте юмористки.

О своей ориентации и сексуальной ориентации Ребел Уилсон подробно рассказала в своих мемуарах книге 2024 года «Восстание Ребел». Книга произвела ошеломительный эффект в индустрии. Например, в частности Уилсон рассказала, что потеряла невинность в возрасте 35 лет с актером Мики Гуч-младшим, который был сильно ее младше. Во многом начало поздней интимной жизни и любовных отношений было связано с многочисленными комплексами блондинки, связанными с ее лишним весом. Кинозвезда пояснила, что «разрешила» себе близость после того, как узнала, что у ее матери диагностировали рак груди. Ребел осознала, что жизнь коротка, поэтому следует забыть о комплексах. А когда свыше 35 килограммов с помощью «Оземпик» ушли, Уилсон почувствовала больше уверенности в себе — и вдруг поняла, что основной момент заключался в ее ориентации.