Повреждает ДНК и повышает уровень эстрогенов: даже один бокал вина может вызвать рак груди у женщин

Что будет от одного бокала красного вина, ведь оно даже полезно? Почему это убеждение — огромное заблуждение, объяснили медики.

Мы наливаем себе вино или алкоголь покрепче, празднуя очередную пятницу, день рождения или 8 Марта. И обычно даже не задумываемся, как именно спиртное влияет на наше здоровье. Ну что будет от пары-тройки бокалов, веселящих и успокаивающих душу? На самом деле есть доказанная связь употребления алкоголя и развития рака, в том числе ежегодно убивающего все больше женщин — рака молочной железы.

«Исследования подтверждают, что риск заболевания раком у женщин возрастает пропорционально количеству потребляемого алкоголя, — рассказали врачи МКМЦ "Медицинский город". — У женщин, которые выпивают один напиток в день, вероятность заболевания возрастает на 7-10% по сравнению с теми, кто не пьет алкоголь. При употреблении 2-3 напитков в день риск увеличивается примерно на 20%».

Как алкоголь влияет на риск развития рака груди

Может повышать уровень эстрогенов в организме. Этот гормон способствует росту клеток в молочной железе, что связано с повышенным риском развития рака.

В процессе метаболизма алкоголя образуются токсичные вещества, которые могут повреждать ДНК и способствовать образованию раковых клеток.

Алкоголь может снижать усвоение важных питательных веществ, например фолиевой кислоты. Низкий уровень этого витамина, как предполагают специалисты, может повышать риск развития некоторых видов рака, в том числе рака молочной железы.

«Фолиевая кислота — это один из ключевых элементов, который нужен эритроцитам, клеткам, которые переносят кислород, а также для процессов обновления и правильного синтеза ДНК, отвечающего за обновление клеток и, как следствие, за защиту от болезней и сохранение молодости», — рассказала врач Ольга Шашкова.

Избыточный вес на 40% повышает риск развития гормонозависимого рака молочной железы у женщин в постменопаузе. К такому выводу пришли ученые Испании. Реальное влияние ожирения на риск рака молочной железы, вероятно, недооценивается, утверждают исследователи. Причем ИМТ не всегда является точным показателем содержания жира в организме, особенно у пожилых женщин, поскольку он не учитывает возраст.

Два заблуждения об алкоголе

Это миф, что один алкогольный напиток в день даже полезен. На самом деле ни одно исследование не доказало такой связи — наоборот, ученые выяснили, что даже минимальное употребление спиртного вредно для сердца и может увеличить риски тяжелых болезней.

Еще одно заблуждение — о пользе красного вина. Есть мнение, что антиоксидант ресвератрол, который содержится в нем, способен замедлять старение и предотвращать рак. Да, это правда. Это антиоксидант с удивительными свойствами, но наличие алкоголя делает красное вино крайне опасным. Гораздо полезнее съесть горсть винограда или черники — в них тоже есть ресвератрол.

Врачи резюмируют, что полный отказ от алкоголя может значительно снизить риск развития рака молочной железы. Важно также не забывать про регулярные обследования, чтобы не пропустить онкологию на самой ранней стадии (УЗИ — раз в год, маммография — раз в 2 года), и помнить о самодиагностике. Любые изменения, которые вы обнаружили, — грудь стала больше или меньше, появилась сыпь, уплотнения, трещины на сосках, выделения из них — требуют срочного обращения к врачу.