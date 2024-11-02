Женатые живут дольше, холостые веселее: как брак влияет на продолжительность жизни

Как брак влияет на долголетие мужчин

Учёные считают, что состоящие в брачных отношениях мужчины живут дольше. Например, в США они скорее проживут на два с небольшим года больше, чем их холостые ровесники. В Азии исследовали не возраст дожития, а риск умереть раньше, и у холостяков он оказался выше на 15%.

И хотя, в зависимости от страны и типа исследования, конкретные показатели ожидаемой продолжительности жизни тех, кто состоял и не состоял в браке, могут быть разными, выводы при этом одинаковые: мужчины, у которых есть партнёрша, умирают позже, чем одинокие по любым причинам — никогда не женившиеся, разведённые или вдовцы.

При этом мужчины, у которых есть пара, не только живут дольше, но и чувствуют себя лучше. Предполагается, что более здоровыми они становятся из-за множества факторов, таких как уход во время болезней, улучшенное питание, более приятная атмосфера дома, которая помогает снижать уровень стресса. Также отношения поощряют отказываться от вредных привычек и в целом вести более здоровый образ жизни.

При этом учёные рассматривали гипотезу, согласно которой, возможно, в брак просто изначально вступают более здоровые мужчины и потому получается такой результат. Но оказалось, всё наоборот: те, кто и так чувствует себя хорошо, менее активно вступают в брак. Зато те, у кого есть какие-то проблемы, скорее склонны создавать пары.

Как брак влияет на долголетие женщин

А вот с женщинами всё не так однозначно. Есть исследования, которые подтверждают, что для их здоровья и долголетия замужество полезно. Так, в США женщины, состоящие в браке, в среднем живут на два года дольше, если верить словам экспертов. Однако есть и противоположные наблюдения, которые показывают, что брак продлевает жизнь мужчинам, но не женщинам.

В частности, к такому выводу пришли учёные, которые исследовали этот вопрос в азиатском регионе. Они связывают выявленные закономерности с гендерным неравенством в разделении домашнего труда и уходом за детьми. Свободные женщины могли работать, что обеспечивало им финансовую безопасность и лучшее состояние здоровья. Кроме того, неженатые мужчины в этом регионе могут претендовать на большую поддержку со стороны государства, чем незамужние женщины. То есть гендерное неравенство может свести на нет все преимущества брака, касающиеся продолжительности жизни для женщин.

Ещё, например, есть исследования, которые утверждают, что женщины могут жить дольше, если находятся в браке с ровесником. А вот отношения с партнёром старше или младше способны сократить годы жизни. Например, если муж на 7–9 лет младше жены, то у неё риск более ранней смерти возрастает на 20% по сравнению с парами, в которых муж и жена одного возраста.

Дело снова в гендерном неравноправии, а точнее в ожиданиях от женщины. Если у мужчины молодая жена, предполагается, что она будет о нём заботиться в старости, и это обычно оправдывается. В другую сторону механизм не работает. От более взрослого мужчины поддержки и помощи ожидать не приходится по понятным причинам: велика вероятность, что он умрёт раньше.

Кроме того, женщины с молодыми мужьями страдают от так называемых социальных санкций. Из-за того что разница в возрасте между супругами нарушает общепринятые нормы, такие пары могут рассматриваться как аутсайдеры и получать меньшую социальную поддержку от окружающих. Это может привести к тому, что их жизнь станет менее радостной и более напряжённой, у них ухудшится здоровье и в конечном счёте вырастет риск ранней смерти.