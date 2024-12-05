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В августе группа Hurts с юбилейной программой выступит в Сигулде 1

Люблю!
Дата публикации: 05.12.2024
LETA
В августе группа Hurts с юбилейной программой выступит в Сигулде

14 августа с юбилейной программой на эстраде в руинах замка Сигулды выступит дуэт Hurts, мастера элегантной меланхолии. Это будет единственный концерт группы в странах Балтии.

В августе 2010 года вышел дебютный альбом "Happiness" британского дуэта из Манчестера. Этот альбом быстро возглавил хит-парады в ряде европейских стран, сделав группу одной из самых успешных в тот год. Главные синглы альбома - Stay, Wonderful Life, Better Than Love, Illuminated и Blood, Tears & Gold - остаются актуальными и до сих пор звучат в радиоэфирах.

Участники группы Тео Хаткрафт и Адам Андерсон комментируют:

"2025 год знаменует 15-летие нашего дебютного альбома Happiness. Трудно поверить, что этим песням уже 15 лет! Создание и выпуск альбома были словно странный сон - одновременно близким и недосягаемым".

В честь этого юбилея Hurts подготовили концертную программу, включающую песни из альбома Happiness, дополненные хитами из других альбомов группы.

Hurts была основана в Манчестере в 2009 году вокалистом Тео Хаткрафтом и мультиинструменталистом Адамом Андерсоном. Группа известна своим элегантным и минималистичным стилем, великолепной музыкой, в которой сочетаются мотивы 80-х и современные мелодии, а также драматической атмосферой. Особое внимание привлекают их видеоклипы с неожиданными сюжетными поворотами.

С момента выпуска в 2010 году альбом Happiness был продан тиражом более 2 миллионов экземпляров, заняв первое место в чартах Германии, Швейцарии, Австрии, Финляндии, Люксембурга и некоторых других стран или войдя в топ-10. В Латвии альбом достиг 2-го места. Всего пластинка получила 16 платиновых и 7 золотых наград.

"Это было похоже на невинное зачатие. Одна за другой 12 песен создавались примерно в том порядке, в котором они расположены в альбоме. Будто они сами вырывались из нас", - вспоминают Тео и Адам. "С тех пор каждая из этих песен прожила миллионы жизней. Они облетели каждый уголок мира, увлекая нас в это путешествие.

Мы с нетерпением ждем, когда сможем вновь встретиться с вами и вместе увидеть, во что превратилось счастье. Это будут очень ценные вечера. Спасибо за все, что вы дали нам за последние 15 лет".

Успех группы был укреплен последующими альбомами: Exile (2013), Surrender (2015), Desire (2017) и Faith (2020), а также множеством музыкальных и видеонаград.

#музыка #концерты
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    5-го декабря

    Предпочту november növelet под меланхолию. Эти же попсовы слишком.

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