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«Телефон отключили»: мама Агаты Муцениеце не смогла поздравить внука Тимофея с днем рождения 1

Люблю!
Дата публикации: 16.01.2025
womanhit
Агата Муцениеце с сыном Тимофеем и дочкой Мией

Агата Муцениеце с сыном Тимофеем и дочкой Мией

ФОТО: Instagram

На днях сын Агаты Муцениеце и Павла Прилучного Тимофей отметил свое 12-летие. Мальчик провел праздник в компании отца и его нынешней жены Зепюр Брутян. А вот с матерью подросток пока так и не встретился. Более того, выяснилось, что бабушка Тимофея по линии Агаты не смогла его поздравить.

Нонна Муцениеце оставила в соцсетях своего внука следующий комментарий: «Мы все тебя поздравляли с днем рождения, но тебе то ли номер поменяли, то ли телефон отключили, и подарки вернулись, так и не увидев тебя». Вот как отреагировал Тимофей на ее заявление: «Бабушка хайпует».

Муцениеце пока никак это не комментировала. Она улетела на Мальдивы вместе с новым возлюбленным Петром Дрангой.

А вот пользователи Сети выразили свое мнение по поводу происходящего. «А почему Прилучный так ведёт себя и не может объяснить сыну, что общаться надо со всеми родственниками? Некрасиво с его стороны, ещё раз убеждаюсь в его бескультурии и звездности», «Я всегда была на стороне Пашки, но тут считаю, что сын обнаглел, и пора призвать его к порядку», «Зря детей втянули в свои разборки», — написали интернет-пользователи.

#павел прилучный #агата муцениеце
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Комментарии (1)

  • VS
    Vad Sorry
    16-го января

    Какая новость. Ужас какой:))

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