На днях сын Агаты Муцениеце и Павла Прилучного Тимофей отметил свое 12-летие. Мальчик провел праздник в компании отца и его нынешней жены Зепюр Брутян. А вот с матерью подросток пока так и не встретился. Более того, выяснилось, что бабушка Тимофея по линии Агаты не смогла его поздравить.

Нонна Муцениеце оставила в соцсетях своего внука следующий комментарий: «Мы все тебя поздравляли с днем рождения, но тебе то ли номер поменяли, то ли телефон отключили, и подарки вернулись, так и не увидев тебя». Вот как отреагировал Тимофей на ее заявление: «Бабушка хайпует».

Муцениеце пока никак это не комментировала. Она улетела на Мальдивы вместе с новым возлюбленным Петром Дрангой.

А вот пользователи Сети выразили свое мнение по поводу происходящего. «А почему Прилучный так ведёт себя и не может объяснить сыну, что общаться надо со всеми родственниками? Некрасиво с его стороны, ещё раз убеждаюсь в его бескультурии и звездности», «Я всегда была на стороне Пашки, но тут считаю, что сын обнаглел, и пора призвать его к порядку», «Зря детей втянули в свои разборки», — написали интернет-пользователи.