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Уничтожить самостоятельно: ученые научили организм бороться с раком 1

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Дата публикации: 22.01.2025
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Уничтожить самостоятельно: ученые научили организм бороться с раком

Учёные из Медицинского университета Гуанси в Наньнине (Китай) научили организм самостоятельно уничтожать раковые клетки. Результаты уникального исследования специалистов опубликованы в научном журнале Nature.

Суть метода заключается в том, чтобы замаскировать раковые клетки под клетки свиного органа. Организм начинает воспринимать опухоль как «врага», и иммунная система уничтожает новообразование. Для реализации этой идеи специалисты использовали вирус болезни Ньюкасла.

Технологию уже протестировали на пациентах с трудноизлечимыми формами рака: печени, лёгких, груди, яичников и других органов. В течение последующих двух лет у некоторых опухолей рост прекратился, а у других — заметно уменьшился.

Исследователи планируют запатентовать свой метод до конца текущего года.

Источник: life

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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    22-го января

    А в Москве уже проходит проверка препарата для лечения рака крови. Первичные результаты положительные и без побочных эффектов.

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