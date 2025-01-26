Когда утро действительно доброе: эти 4 слова избавят вас от негатива на целый день

Утренний ритуал, если сделать его постоянным, может изменить вашу жизнь. В этом уверен психиатр, работающий со знаменитостями. Как он обещает, эта привычка очистит голову от негатива и научит, как перестать думать о плохом.

Мы привыкли уже с утра «гонять» в голове негатив — думать о предстоящем дне с позиции пессимиста. Да что там — и жизнь в целом нередко нам видится в черных красках. «Будущее туманно», «все хорошее уже позади», «не жили богато, не стоит и начинать» — эти распространенные токсичные установки буквально «проросли» в голове, и обычно избавиться от них никто и не пытается. Между тем, негативные мысли незаметно для нас самих начинают определять и нашу реальность. Может, стоит попробовать думать иначе?

Негативное воздействие

Звездный психиатр Дэниел Амен, с которым работают Белла Хадид, Джастин Бибер, Майли Сайрус и Меган Трейнор, уверен, что у негативно настроенных людей наблюдается более низкая активность префронтальной коры мозга. Именно «там» человек принимает решения и прогнозирует последствия своих действий.

Дэниел Амен советует начинать борьбу с токсичными мыслями в голове, если вы ощущаете, что они мешают вам жить полной жизнью, произнося утром 4 простых слова: «Сегодня будет прекрасный день». Он утверждает, что эта фраза — волшебная.

Всего 4 слова дают впечатляющий эффект, если их произнести самому себе или кому-то другому. Когда вы это делаете, ваше подсознание начинает в течение дня ждать и повсюду искать те самые «прекрасные» действия, события и моменты. И они не замедлят случиться.

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