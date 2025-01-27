Не слышать аромат на себе: почему духи плохо держатся и что можно сделать

Духи — это серьезная инвестиция, причем не только финансовая, но и эмоциональная. Мы привязываемся к любимым ароматам и требуем от них той же верности. Выясняем, от чего зависит стойкость аромата и стоит ли выливать на себя половину флакона, если вы не слышите парфюм на себе.

Что определяет стойкость аромата

Устойчивость парфюма часто приравнивают к наличию шлейфа, но эти параметры важно различать.

Устойчивость — это то, как долго аромат держится, а диффузность (или шлейфовость) — то, как она заполняет собой пространство вокруг. Обычно эти характеристики почти не связаны, а порой вообще диаметрально противоположны. Устойчивые ароматы, как правило, сидят ближе к коже и не дают громкого шлейфа.

Стойкость аромата определяет его формула и составляющие, из которых ее собирают. Также на устойчивость влияют внешние факторы, например влажность воздуха и состояние нашей кожи.

Если кожа сухая, аромат (какой бы устойчивый он ни был) очень быстро испарится. Если кожа увлажнена, устойчивость будет выше. На коже, склонной к жирности, ароматы также держатся лучше.

Зависит ли стойкость аромата от его концентрации

Концентрации (одеколон, туалетная вода, парфюмированная вода и духи) отличаются не только высоким или низким содержанием ароматических веществ. Часто производители, которые выпускают аромат в разных концентрациях, несколько меняют его формулу, чтобы он стал более интенсивным и плотным. Для этого в высокие концентрации (например, парфюмированную воду) могут вводить ноты, которые уже сами по себе хорошо держатся на коже: древесные, смолистые, амбровые, мускусные. Такие ароматы фиксируются лучше, но оставляют меньший шлейф.

Наиболее шлейфовые — туалетная вода и одеколон, просто потому, что там много летучих ингредиентов, которые быстро испаряются и распространяются в воздухе. Но они, как правило, имеют меньшую устойчивость.

Правда ли, что для устойчивости аромат надо наносить на пульсовые точки

Пульсовые точки — запястья и участок шеи под подбородком — актуальны прежде всего для сухих духов. Такие духи действительно нужно наносить на горячие участки, где композиция всегда будет рядом с вами. Кстати, сейчас многие бренды перезапускают сухие духи, учитывая запросы нового поколения, которое носит ароматы прежде всего для себя, а не для других.

В классической парфюмерии пульсовые точки не играют особой роли. Туалетную и парфюмированную воду надо разбрызгивать на расстоянии, чтобы «облако» аромата осело на вас. Некоторые парфюмеры вообще против того, чтобы их ароматы наносили на горячие участки, где они могут меняться. Они считают свою композицию полноценным, законченным произведением, которому не нужны дополнительные стимулы.

К тому же горячие точки — это обычно наиболее загрязненные участки кожи. Запястья контактируют с рукавами, манжетами, браслетами и часами. На шее нам мешают горловины свитеров, украшения, тональные и ухаживающие средства. Если наносить парфюм на эти зоны, то получится совсем другая композиция.

Идеальное место для знакомства с ароматом — середина предплечья, между изгибом локтя и запястьем. На стойкость аромата этот выбор не повлияет, но там его можно будет лучше расслышать.

Может ли аромат потерять устойчивость из-за неправильных условий хранения

Способ хранения существенно влияет на структуру и стойкость аромата. Флаконы надо держать в условиях нейтральной влажности, при стабильной температуре (20-25 градусов) и подальше от прямых солнечных лучей. Не стоит хранить ароматы в ванной: это место с перепадами температуры и влажности.

Почему мы перестаем слышать любимый аромат на себе

Представим, что вы переехали в квартиру на шумной улице. Сначала вас несколько смущает шум за окном, но уже скоро вы к нему привыкаете и живете с постоянно открытыми окнами. Однажды к вам приезжает друг, который живет за городом, остается на ночлег, а утром спрашивает: «Как ты спишь в таких условиях? Это же невозможно! Машины ездят, сигналят, люди под окнами ходят». Вы же просто этого не слышите. Ваш мозг уже понял, что не может устранить фоновый шум, поэтому просто «выключил» его, чтобы не находиться в постоянном стрессе.

Так же с парфюмерией. Почему вы не слышите аромат на себе, но его слышат люди вокруг вас? Потому что он постоянно находится в вашем инфополе (на вас, на вашем шарфе, на одежде, которая висит в гардеробной) и раздражает рецепторы. Ваш организм пытается справиться с этой нагрузкой и «заглушает» его.

Бывает, что человек постоянно пользуется одним ароматом и через несколько лет ему начинает казаться, что он уже не тот. Якобы при покупке он был яркий, объемный, шлейфовый, все вокруг им пахло, а сейчас он не держится и полчаса. Люди начинают искать проблему в аромате, но не принимают во внимание то, что уже несколько лет скармливают своим рецепторам одну и ту же композицию.

Дело не в «плохом» производителе, который изменил формулу: ему не было смысла этого делать, ведь аромат пользуется спросом, а его ингредиенты так же доступны. Дело в изменениях, которые происходят с нами. Меняемся мы — меняется наш ольфакторный опыт. Мы начинаем иначе воспринимать ароматы, которые когда-то любили.

Когда человек тратит на аромат довольно большую сумму, он хочет получить соответствующий фидбэк, чтобы этот парфюм всегда его радовал и долго служил. Учитывая такой запрос, производители стараются сделать свои ароматы максимально громкими и устойчивыми. Поэтому мы живем в эпоху гурмански-смолистых, насыщенно-сладких ароматов, ведь именно такие композиции могут быть одновременно объемными и устойчивыми.

Поскольку многие пользуются такими ароматами, наша система защиты медленно отсекает их как раздражающие факторы. Что мы делаем в ответ? Начинаем наносить на себя еще больше аромата. Думаем, что будем слышать его лучше, но на самом деле делаем только хуже и убеждаем свой организм «выключить» это фон.

Чтобы снова получать удовольствие от любимого аромата, надо на некоторое время от него отказаться. В идеале вообще сделать перерыв, отказаться от парфюмерии и дать рецепторам отдохнуть. Например, не брать аромат в отпуск.

Как выбрать устойчивые духи или продлить стойкость любимого аромата

Определите, что для вас важнее: устойчивость или шлейфовость. Если ваш приоритет — это устойчивость, обращайте внимание на ароматы из более плотных, насыщенных ингредиентов. Это могут быть амброво-восточные и древесно-смолистые композиции, а также сладкие гурманские ароматы с этилмальтолом, который дает ощущение жженого сахара. Яркие и свежие ароматы (цитрусовые, акватические, минеральные) более шлейфовые, но менее устойчивые.

Перед нанесением духов не забудьте увлажнить кожу. Для этого можно выбрать нейтральное средство без аромата или парфюмированный крем или лосьон, который будет дополнять ваш аромат. Банные линии с кремами и гелями для душа есть у многих парфюмерных брендов.

Если хотите дольше слышать аромат на себе, можете наносить его на одежду, шарфы, платки. На тканях, особенно плотных, он фиксируется лучше.