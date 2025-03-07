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Тревожные звоночки: 4 внешних признака болезни печени 0

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Дата публикации: 07.03.2025
Doctorpiter
Тревожные звоночки: 4 внешних признака болезни печени
ФОТО: Freepik

Если желудок при малейшем воспалении начинает болеть, то печень будет молчать до последнего. Порой человек и не догадывается, что ему необходимо срочное лечение. По этой причине так важно знать о тревожных звоночках.

Любые вещества, которые попали в организм с едой, водой, посредством вдыхания воздуха или нанесения кремов на кожу, в итоге окажутся в печени. Даже если они будут опасными или ядовитыми, то орган все переработает. Токсичные вещества в итоге выведутся из организма естественным путем.

Безусловно, нагрузка не может не отразиться на печени. Равно как и образ жизни человека: вредная еда, алкоголь, курение сигарет, сидячий образ жизни. Все это незаметно разрушает орган. По словам врачей, чаще всего люди даже не знают, что у них есть жировая болезнь печени. В органе накапливаются излишки жира — по статистике, этим недугом страдает до 30% населения Земли.

Как понять, что пора на прием к терапевту или гепатологу? По словам доктора Саурабха Сетхи, это можно сделать по четырем внешним признакам.

Пожелтение кожи

Один из самых известных симптомов, который говорит о том, что печень в критическом состоянии. Однако желтуха появляется далеко не сразу. Так, например, в первую очередь человек может заметить, что его белки глаз приобрели странный желтоватый оттенок. На это многие не обращают внимания, что очень зря.

«Желтуха, пожелтение кожи и глаз, появляется из-за повышенного уровня билирубина. Это классический признак заболевания печени, поскольку орган отвечает за переработку этого вещества», — поясняет эксперт.

Паутинка из сосудов

Внимательно присмотритесь к шее, груди, областям на лице. Кожа должна быть чистой и ровной. В случае если на ней появилась паутинка из красных сосудов, которая даже слегка проступает, то это тревожный звоночек.

Такие изменения вызваны повышенным уровнем эстрогена, что может наблюдаться при заболевании печени.

Сыпь на ладонях

Речь идет о ладонной эритеме — это кожное заболевание, при котором на ладонях появляется красная сыпь, обычно она не вызывает боли.

«Это изменение связано с увеличением притока крови и уровня эстрогена, что может быть признаком нарушения функции печени», — поясняет эксперт.

Кстати, ладонная эритема может возникнуть сама по себе или же быть признаком вторичного заболевания, так что провериться у врача все-таки стоит.

Зуд

У зуда может быть десятки причин, но одна из них — это проблемы с печенью. Особенно стоит насторожиться, если неприятный симптом усиливается ближе к ночи. Кроме того, может появиться тяжесть в боку и ощущение вздутия.

Как еще можно заподозрить проблемы с печенью

Тошнота и изменения стула

Тошнота, особенно по утрам, и расстройство стула — частые спутники заболеваний печени. Насторожить при этом должны как частые запоры, так и приступы жидкого стула, а также болезненные ощущения при дефекации.

Горечь во рту

Еще один характерный симптом болезней печени — горечь и сухость во рту, особенно в ночное время и по утрам.

Отеки

Печень участвует в регуляции водно-солевого обмена в организме, поэтому снижение функций органа может приводить к задержке жидкости в тканях и отекам.

#здоровье
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