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Шведские ученые назвали неожиданный побочный эффект антидепрессантов 0

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Дата публикации: 08.03.2025
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Шведские ученые назвали неожиданный побочный эффект антидепрессантов
ФОТО: Freepik

Новое исследование, опубликованное в BMC Medicine, выявило неожиданный побочный эффект антидепрессантов. Препараты ухудшили умственные способности у пациентов с деменцией.

Учёные из Каролинского института в Швеции проанализировали данные 20 000 пациентов с деменцией, из которых более 4000 регулярно принимали антидепрессанты. В 65% случаев назначали селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС). Это самый распространённый класс антидепрессантов, препараты повышают уровень серотонина в мозге.

Оказалось, что у пациентов, принимающих СИОЗС циталопрам, эсциталопрам и сертралин, уровень познавательных способностей снижался быстрее, чем у тех, кто не принимал антидепрессанты. Особенно заметным этот эффект был у людей с тяжёлой деменцией.

Кроме того, учёные обнаружили, что приём высоких доз антидепрессантов:

  • на 35% повышает риск развития тяжёлой деменции;

  • на 18% увеличивает риск смерти (от любых причин);

  • на 25% повышает риск переломов.

Исследователи обнаружили значительную взаимосвязь между приемом СИОЗС и тяжелой формой деменции: любая доза, превышающая среднюю суточную, ассоциировалась с ухудшением когнитивных показателей. Вместе с тем СИОЗС повышали риск переломов и смертности от всех причин.

Авторы статьи считают, что полученные результаты подчеркивают необходимость осторожного назначения антидепрессантов пациентам с деменцией и регулярного мониторинга их когнитивных функций при длительном приеме препаратов. «Симптомы депрессии могут усугубить снижение когнитивных способностей и ухудшить качество жизни, поэтому важно их лечить. Наши результаты могут помочь врачам и другим медицинским работникам выбрать антидепрессанты, которые лучше подходят для пациентов с деменцией», — отметила Сара Гарсиа-Птачек (Sara Garcia-Ptacek).

Учёные не призывают полностью отказаться от СИОЗС для пациентов с деменцией, но советуют назначать их с осторожностью, учитывая потенциальные риски. Пока неизвестно, как влияют на познавательные способности антидепрессанты других классов. В исследовании участвовало недостаточно пациентов, принимавших другие препараты.

#исследование #здоровье
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