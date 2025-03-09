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6 шагов, которые помогут облегчить симптомы и сократить продолжительность простуды 0

Люблю!
Дата публикации: 09.03.2025
gua.gr
6 шагов, которые помогут облегчить симптомы и сократить продолжительность простуды
ФОТО: Freepik

При правильном лечении простуда может беспокоить вас в течение меньшего количества дней, утверждают эксперты.

Накануне вы почувствовали недомогание, которое не прошло после полноценного сна. На следующий день такие симптомы, как насморк, боль в горле и кашель подтвердили, что у вас все-таки началась простуда. Можно ли сократить время протекания болезни? Эксперты утверждают: "Да!". И хотя не существует "волшебной таблетки", изничтожающей простуду уже на следующий день, вы можете следовать нескольким простым методам, чтобы ОРЗ прошло побыстрее. Вот 6 шагов, которые может каждый предпринять, чтобы облегчить симптомы и сократить продолжительность заболевания.

1. Назальные спреи

Профессор доктор Рон Экклс, эксперт в области биологических наук из Кардиффского университета, считает, что назальные спреи могут быть очень полезны. Экстракты водорослей, входящие в состав капель в нос/спреев, действуют, как противовирусное средство, создавая защитный барьер, который предотвращает дальнейшее распространение вирусов в организм. Это сокращает общую продолжительность и тяжесть простуды.

Но даже простой раствор соли может быть эффективен. В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Lancet Respiratory Medicine, приняли участие почти 14 000 взрослых британцев. На добровольцах были протестированы два типа назальных спреев: в одном использовался физиологический раствор (соленая вода), а в другом — микрогель, который улавливал и нейтрализовывал вирусы в носу, предотвращая их распространение. Результаты показали, что оба спрея сокращают продолжительность простуды примерно на 20%.

2. Горячие напитки

Чашка чая с медом и лимоном — это простой способ облегчить симптомы кашля и боли в горле. Профессор Экклс объясняет, что такой напиток успокаивает/смягчает горло. Внимание! Чай должен быть теплым, а не горячим!

3. Анальгетики

Для борьбы с более выраженными симптомами, такими как головная боль, лихорадка, озноб или мышечные боли, рекомендуется использовать парацетамол.

4. БАДы, пищевые добавки с микроэлементами

Исследования показывают, что добавки цинка могут быть эффективны против простуды. Обзор Кокрейновской библиотеки показал, что прием небольших доз — от 10 до 40 мг этого микроэлемента в течение нескольких дней может помочь сократить продолжительность простуды. Однако будьте осторожны с суточной дозой, которая не должна превышать 25 мг.

5. Витамин С

Он необходим для регенерации и восстановления тканей в организме, а также для сокращения продолжительности простудных заболеваний. Взрослым необходимо около 40 мг витамина С в день, что вдвое меньше, чем содержится в стандартном стакане апельсинового сока.

Обзор, опубликованный в американском журнале Lifestyle Medicine, показал, что тяжесть симптомов снижается, когда витамин принимается в дозах не менее 0,2 г в день. В другом исследовании, проведенном исследователями из Австралийского национального университета и Хельсинкского университета, было обнаружено, что витамин С снижает тяжесть и продолжительность симптомов простуды.

6. Витамин D

Он может укрепить иммунную систему и способствовать защите от простуды. Хотя он содержится в таких продуктах, как жирная рыба и красное мясо, а также в солнечном свете, Национальный институт здравоохранения и ухода (NICE) рекомендует дополнительно принимать добавки с витамином D в зимние месяцы, когда световой день короче.

Профилактика – лучший врач. Чтобы предотвратить инфекцию, важно иметь сильную иммунную систему. Профессор Экклс утверждает, что простое сбалансированное питание, состоящее из свежих фруктов и овощей, а также легких физических упражнений, таких как ходьба, достаточно для поддержания хорошей работы иммунной системы.

#болезни #здоровье
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