Весеннее обострение: как справляться с сезонной аллергией?

Носовые платочки, глазные капли, спрей для носа... Аллергикам знаком этот набор. Разбираемся, к чему надо быть готовым в этом году.

Приближение весны обычно настраивает на романтический лад: солнце становится теплее, природа просыпается, распускаются листья и... начинается самое тяжелое время для людей с аллергией на цветение. Ведь полетит пыльца, и жизнь станет похожа на бесконечное испытание. А в этом году сезон аллергий обещает быть особенным.

Весна идет...

Синоптики уже предупредили: весна будет ранняя и теплая, а значит, основные аллергены активизируются раньше обычного. Некоторые специалисты прогнозируют опережение сроков на целый месяц. Например, береза может "проснуться" уже к началу апреля. Как только за окном устанавливается температура +5, можно отсчитывать месяц, и березовые почки распустятся.

Минимальный снег сойдет быстро. Земля просохнет, и раньше обычного начнется цветение трав. А они тоже являются сильными аллергенами.

Прогнозы-прогнозы

Чтобы ориентироваться в примерном времени цветения, воспользуйтесь календарем. Сразу оговоримся, что это примерные сроки, и в 2025 году деревья будут расцветать с опережением обычного графика.

Вторая половина марта

ольха лещина

Апрель

ольха лещина береза тополь ясень первоцветы

Май

ольха лещина береза ива тополь вяз злаки

Цветение большинства деревьев продолжается до начала лета.

Крест-накрест

Еще одна напасть, которая ждет аллергиков, – перекрестная пищевая аллергия, которую еще называют синдромом "пыльца-продукт". Она возникает потому, что в пыльце растений и в ряде пищевых продуктов содержатся одинаковые белки, на которые организм бурно реагирует.

Например, люди с аллергией на пыльцу березы, могут давать сходную реакцию на яблоки, сливы, черешню, персики, лесные орехи. Аллергики, которые не переносят цветение злаковых, должны следить за реакцией на продукты из этих злаков, а также на щавель, томат и дыню. У полыни перекрестные аллергены – подсолнечные семечки, цитрусовые, фрукты, анис, сельдерей и т. д.

Существует множество таблиц перекрестных аллергий, они возникают не только между растениями и пищей. К примеру, одни продукты сопряжены с другими, только на первые реакция будет бурная и яркая, а на вторые – сглаженная.

Если у вас аллергия на цветение и есть перекрестный аллерген, то велика вероятность обострения исключительно в период цветения. В остальное время вы не будете реагировать ни на растение, ни на пищу.

Доктор, я ничего не чувствую

Основные симптомы аллергии хорошо известны: заложенность носа, першение в горле, слезы из глаз. И тут появляется насущный вопрос: а как отличить эти симптомы от простуды?

Аллергики хорошо знают, когда у них обычно обостряются реакции. Если появление насморка совпало с сезоном цветения, то это, скорее всего, аллергия.

Обычно простуда (ОРЗ или ОРВИ) сопровождается температурой.

Если состояние ухудшается, а выделяемое из носа приобретает неприятный зеленоватый оттенок, то это ОРВИ. Но, конечно, если у вас есть сомнения, лучше обратиться к врачу.

А анализы?

Если вы хотите точно знать, есть ли у вас аллергия и на что, то можете сдать кровь или сделать кожные пробы. Кровь исследуют на иммуноглобулины, а во время кожной пробы непосредственно в нее вводят аллерген в небольшой концентрации и смотрят на реакцию.

И что же делать?

Первый совет, который дают аллергику, – избегать контакта с аллергеном. Многие люди, которые реагируют на пыльцу, стараются пересидеть самый острый период дома. Но и там надо принимать меры: делать влажную уборку, занавесить окна влажной тканью, на которой пыльца будет оседать, пылесосить и бороться с пылью. В это время лучше убрать подальше перьевые подушки, чтобы не провоцировать другие реакции.

Когда выходите на улицу, желательно надевайте очки. Если носите линзы, то в период цветения тоже смените на очки: они обеспечивают защиту глаз. Можно носить маску (респиратор с фильтром, который продается также в аптеке), и сегодня в продаже также есть фильтры для носа, защищающие слизистые.

Помните, что в пиковые периоды аллергии многие люди плохо чувствуют себя в метро. Система вентиляции в подземке "затягивает" пыльцу, и она циркулирует в замкнутом контуре.

Есть ли лечение?

Конечно, все знают про препараты, снимающие симптомы аллергии. Но набирает популярность аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). Ее суть в том, что вы как бы приучаете организм к аллергену: он вводится постепенно и очень небольшими порциями. Но это лечение длительное и может продолжаться несколько лет, так как полученный результат надо поддерживать.