Baltijas balss logotype

Как поддержать иммунитет в начале весны? 0

Люблю!
Дата публикации: 11.03.2025
Dietology.pro
Как поддержать иммунитет в начале весны?

Для восстановления сил организма после зимы рекомендуется пересмотреть свой рацион, дополнив его большим количество растительных продуктов, которые содержат клетчатку, витамины, антиоксиданты и микроэлементы. Полезными оказались весьма доступные овощи – лук, чеснок, капуста, морковь, свекла, редька, баклажаны, картофель.

Так, чеснок и лук являются природными антибиотиками, которые помогают бороться с бактериями и вирусами. А еще они улучшают пищеварение, снижают уровень холестерина, поддерживают сердечно-сосудистую систему. Правда, при гастрите, язве желудка, панкреатите и заболеваниях почек эти овощи могут стать причиной раздражения слизистой, поэтому лучшим вариантом будет воздержаться от их потребления.

Большое количество клетчатки можно найти в капусте, за счет чего улучшается работа кишечника, активизируется вывод токсинов. Также положительно влияют на состояние иммунитета витамины С, К и фолиевая кислота. Но стоит помнить, что людям с гастритом в фазе обострения не стоит есть капусту в сыром виде, чтобы не усугублять ситуацию.

Морковь является источником бета-каротина, который превращается в витамин А. Если регулярно есть морковь, то можно заметить, как улучшаются зрение, иммунитет, состояние кожи. Противопоказанием будут заболевания печени, в этом случае целесообразнее проконсультироваться с врачом о присутствии продукта в рационе.

Свекла богата железом, фолиевой кислотой и антиоксидантами, поэтому она способна улучшить состав крови, благоприятно сказывается на работоспособности печени. Но при мочекаменной болезни, гастрите и диабете корнеплод стоит есть весьма осторожно.

Редька полезна не только для иммунной системы человека, но и для пищеварения. Такой эффект достигается за счет присутствия в составе специфических эфирных масел, витамина С и клетчатки. Но на положительный эффект не стоит рассчитывать людям с гастритом, язвой желудка и заболеваниями почек.

Для сердца и сосудов будут полезны баклажаны, которые богаты калием, что весьма важен для работы главного органа организма. Еще в составе овощей можно найти антиоксиданты, способные защитить клетки от повреждений. В то же время врачи советуют проявлять осторожность при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, а еще лучше на это время отказаться от овоща.

Картофель – это очень сытный продукт, который дает организму большое количество энергии. Также в нем есть необходимый для сердца и сосудов калий источник энергии. Этот сытный овощ дает организму много нужного сердцу и сосудам калия и витамина С, который способствует наполнению организма кислородом и питательными веществами. Однако же следует четко отслеживать количество потребляемого картофеля, особенно это актуально для диабетиков и тех, кто имеет проблемы с лишним весом.

#иммунитет #полезная еда
0
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Один дома: как приучить собаку оставаться в одиночестве
Один дома: как приучить собаку оставаться в одиночестве
Неудобные вопросы: как отвечать тем, у кого нет чувства такта
Неудобные вопросы: как отвечать тем, у кого нет чувства такта
Как быстро приготовить топленое масло: секреты от повара
Как быстро приготовить топленое масло: секреты от повара
Депрессия: факты, которые вы можете не знать
Депрессия: факты, которые вы можете не знать
8 проверенных способов, которые помогут выяснить мед натуральный или поддельный
8 проверенных способов, которые помогут выяснить мед натуральный или поддельный
Пора проверить почки! 12 тревожных признаков
Пора проверить почки! 12 тревожных признаков
О чем свидетельствует боль в желудке
О чем свидетельствует боль в желудке
Как справиться с хроническим стрессом и повысить стрессоустойчивость - 5 способов
Как справиться с хроническим стрессом и повысить стрессоустойчивость - 5 способов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео