Как поддержать иммунитет в начале весны?

Так, чеснок и лук являются природными антибиотиками, которые помогают бороться с бактериями и вирусами. А еще они улучшают пищеварение, снижают уровень холестерина, поддерживают сердечно-сосудистую систему. Правда, при гастрите, язве желудка, панкреатите и заболеваниях почек эти овощи могут стать причиной раздражения слизистой, поэтому лучшим вариантом будет воздержаться от их потребления.

Большое количество клетчатки можно найти в капусте, за счет чего улучшается работа кишечника, активизируется вывод токсинов. Также положительно влияют на состояние иммунитета витамины С, К и фолиевая кислота. Но стоит помнить, что людям с гастритом в фазе обострения не стоит есть капусту в сыром виде, чтобы не усугублять ситуацию.

Морковь является источником бета-каротина, который превращается в витамин А. Если регулярно есть морковь, то можно заметить, как улучшаются зрение, иммунитет, состояние кожи. Противопоказанием будут заболевания печени, в этом случае целесообразнее проконсультироваться с врачом о присутствии продукта в рационе.

Свекла богата железом, фолиевой кислотой и антиоксидантами, поэтому она способна улучшить состав крови, благоприятно сказывается на работоспособности печени. Но при мочекаменной болезни, гастрите и диабете корнеплод стоит есть весьма осторожно.

Редька полезна не только для иммунной системы человека, но и для пищеварения. Такой эффект достигается за счет присутствия в составе специфических эфирных масел, витамина С и клетчатки. Но на положительный эффект не стоит рассчитывать людям с гастритом, язвой желудка и заболеваниями почек.

Для сердца и сосудов будут полезны баклажаны, которые богаты калием, что весьма важен для работы главного органа организма. Еще в составе овощей можно найти антиоксиданты, способные защитить клетки от повреждений. В то же время врачи советуют проявлять осторожность при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, а еще лучше на это время отказаться от овоща.

Картофель – это очень сытный продукт, который дает организму большое количество энергии. Также в нем есть необходимый для сердца и сосудов калий источник энергии. Этот сытный овощ дает организму много нужного сердцу и сосудам калия и витамина С, который способствует наполнению организма кислородом и питательными веществами. Однако же следует четко отслеживать количество потребляемого картофеля, особенно это актуально для диабетиков и тех, кто имеет проблемы с лишним весом.