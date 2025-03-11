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Врач назвала продукты, которые наносят большой вред глазам 0

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Дата публикации: 11.03.2025
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Врач назвала продукты, которые наносят большой вред глазам

Какие продукты стоит ограничить в рационе, чтобы сохранить остроту зрения на долгие годы?

Некоторые продукты хоть и вкусные, но могут негативно влиять на здоровье глаз и ухудшать зрение. Какие продукты стоит ограничить в рационе, чтобы сохранить остроту зрения на долгие годы? Об этом сообщает сайт Daily Express.

Доктор Крис Стил рассказала, что ультраобработанная пища и даже простой белый хлеб могут привести к повышенному риску проблем со зрением. Все зависит от гликемического индекса (ГИ) каждого продукта.

Белый хлеб

Из-за высокого ГИ (70) и содержания натрия 490 мг на 100 г белый хлеб может увеличить риск возрастной макулодистрофии. Следует избегать рафинированных углеводов, поскольку выбор цельнозерновых является более безопасным решением.

Исследования показывают, что ультраобработанная пища и даже простой белый хлеб могут повысить риск проблем с глазами. Продукты с высоким содержанием натрия, такие как бекон и плавленый сыр, могут потенциально повредить кровеносные сосуды сетчатки из-за высокого кровяного давления.

Картофель фри

Картофель фри с высоким гликемическим индексом 75 и содержанием жира и соли может негативно повлиять на здоровье глаз, если часто потреблять.

Исследование показало, что диеты, богатые жареной пищей и натрием, связаны с более высоким риском развития хориоидальной неоваскуляризации.

Ломтики плавленого сыра

Кусочки плавленого сыра часто содержат высокий уровень соли - около 1265 мг на 100 г. Чрезмерное потребление натрия связано с повышением артериального давления, что может привести к гипертонической ретинопатии - состоянию, которое влияет на кровеносные сосуды сетчатки.

Исследования показывают, что потребление слишком большого количества натрия может способствовать гипертонии, потенциально влияя на здоровье сосудистой системы сетчатки.

Бекон

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Такой продукт занимает высокое место среди самых соленых видов обработанного мяса. Потребление продуктов, богатых натрием, может повысить артериальное давление, тем самым увеличивая риск гипертонической ретинопатии из-за ослабления хрупких кровеносных сосудов сетчатки.

Со временем стойкая гипертензия может привести к сужению или повреждению этих артерий сетчатки, что потенциально приводит к проблемам со зрением.

Рисовые коржи

Рисовые коржи имеют высокий гликемический индекс, что может вызвать быстрые скачки уровня сахара в крови. Такие всплески, если они повторяются, могут повредить кровеносные сосуды сетчатки, потенциально повышая риск диабетической ретинопатии.

Диетолог Гидон Садовский отметил, что употребление этих продуктов время от времени и в умеренных количествах вряд ли нанесет мгновенный вред. Однако частое потребление в больших порциях может привести к проблемам со зрением.

Сбалансированная диета, богатая фруктами, овощами и цельнозерновыми продуктами, имеет решающее значение для поддержания общего здоровья.

#здоровье
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