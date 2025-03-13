4 простых метода, которые помогают успокоить мозг перед сном

"Занятый ум, который позволяет вам преуспеть в жизни, может также мешать вам заснуть ночью", - говорится в публикации.

Как успокоить свой мозг перед сном - приемы

Метод 4-7-8

Когда ваш шумный ум не дает вам спать, первым шагом, вероятно, должно быть просто дыхание, которое может отвлечь от суетливых мыслей и побудить тело и разум расслабиться, пишет издание. Чтобы добиться этого, психологи предлагают метод, известный как метод 4-7-8. Он работает так: вдохните через нос, считая до четырех, задержите этот полный вдох, считая до семи, а затем медленно выдохните через рот, издавая свистящий звук, считая до восьми.

Повторите три или четыре раза. Разработчик метода Эндрю Вейл из Центра интегративной медицины Университета Аризоны называет это упражнение "естественным транквилизатором для нервной системы".

Запись мыслей

Если заснуть не получилось, попробуйте выплеснуть шумные мысли в письменном виде. Клинический психолог Майкл Бреус в Psychology Today объяснил, что запись мыслей в дневнике может быть очень эффективным способом обработки своих чувств и избавления от стрессов.

Когнитивное перемешивание

Этот метод психолога Люка Бодуана из канадского Университета Саймона Фрейзера предлагает отвлечь разум от стрессовых мыслей, направив его на успокаивающие. Ваш мозг все еще будет болтать, но он будет болтать о легких, приятных вещах. Когнитивное перемешивание работает, подталкивая ваш мозг к правильному состоянию ума для сна. Вы ослабляете сознательный контроль, но все равно держите свой ум занятым легким дрейфом между идеями и образами, пока наконец-то не уснете.