Как злость может дать человеку дополнительную энергию

Злость сопровождается побочными процессами, дающими человеку решительность и дополнительную энергию. Их, в свою очередь, можно направить на решение задач и достижение целей.

Эксперт: Ирина Крашкина, врач-психотерапевт

Врач подчеркнула, что сама по себе злость не является отрицательной эмоцией и даже может быть полезной. Но для этого ею нужно уметь управлять.

«Злость — это сильная эмоция, которая сопровождается мощными физиологическими изменениями. Когда мы злимся, наш организм активизируется: учащается сердцебиение, повышается кровяное давление, уровень адреналина в крови увеличивается», — пояснила Крашкина.

Врач отметила, что злость, возникающая как реакция на несправедливость и нарушение личных границ, может стать мощным стимулом для крупных перемен. Причем не только в личной жизни, но и в общественной. Помимо этого, она помогает человеку сосредоточиться, считает эксперт: «Эта эмоция позволяет лучше видеть проблему, концентрироваться на ее решении и принимать четкие действия».

Источник: ks-yanao