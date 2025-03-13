Baltijas balss logotype

Как злость может дать человеку дополнительную энергию 0

Люблю!
Дата публикации: 13.03.2025
BB.LV
Как злость может дать человеку дополнительную энергию

Злость сопровождается побочными процессами, дающими человеку решительность и дополнительную энергию. Их, в свою очередь, можно направить на решение задач и достижение целей.

Эксперт: Ирина Крашкина, врач-психотерапевт

Врач подчеркнула, что сама по себе злость не является отрицательной эмоцией и даже может быть полезной. Но для этого ею нужно уметь управлять.

«Злость — это сильная эмоция, которая сопровождается мощными физиологическими изменениями. Когда мы злимся, наш организм активизируется: учащается сердцебиение, повышается кровяное давление, уровень адреналина в крови увеличивается», — пояснила Крашкина.

Врач отметила, что злость, возникающая как реакция на несправедливость и нарушение личных границ, может стать мощным стимулом для крупных перемен. Причем не только в личной жизни, но и в общественной. Помимо этого, она помогает человеку сосредоточиться, считает эксперт: «Эта эмоция позволяет лучше видеть проблему, концентрироваться на ее решении и принимать четкие действия».

Источник: ks-yanao

2
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Один дома: как приучить собаку оставаться в одиночестве
Один дома: как приучить собаку оставаться в одиночестве
Неудобные вопросы: как отвечать тем, у кого нет чувства такта
Неудобные вопросы: как отвечать тем, у кого нет чувства такта
Как быстро приготовить топленое масло: секреты от повара
Как быстро приготовить топленое масло: секреты от повара
Депрессия: факты, которые вы можете не знать
Депрессия: факты, которые вы можете не знать
8 проверенных способов, которые помогут выяснить мед натуральный или поддельный
8 проверенных способов, которые помогут выяснить мед натуральный или поддельный
Пора проверить почки! 12 тревожных признаков
Пора проверить почки! 12 тревожных признаков
О чем свидетельствует боль в желудке
О чем свидетельствует боль в желудке
Как справиться с хроническим стрессом и повысить стрессоустойчивость - 5 способов
Как справиться с хроническим стрессом и повысить стрессоустойчивость - 5 способов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Политика
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Политика
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео