Почему опасно запивать еду холодной водой

По мнению врача, человек набирает вес, запивая еду холодной водой.
Эксперт: Евгения Мельникова, врач-гастроэнтеролог
Многие из нас имеют привычку запивать еду холодной водой, не задумываясь о том, как это может повлиять на организм. Однако такая привычка чревата нарушением процессом пищеварения.
Запивая еду холодной водой, человек вызывает повышенное газообразование и вздутие живота. Из-за этого чувство насыщения не приходит, что приводит к перееданию и набору веса. Кроме того, желудочный сок утрачивает защитные бактерицидные свойства, если его разбавлять прохладной водой.
Холодная жидкость также может стимулировать воспалительные процессы в период заболеваний ЖКТ и нарушать процесс восстановления слизистой оболочки органов.
Источник: life
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