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Почему опасно запивать еду холодной водой 0

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Дата публикации: 13.03.2025
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Почему опасно запивать еду холодной водой

По мнению врача, человек набирает вес, запивая еду холодной водой.

Эксперт: Евгения Мельникова, врач-гастроэнтеролог

Многие из нас имеют привычку запивать еду холодной водой, не задумываясь о том, как это может повлиять на организм. Однако такая привычка чревата нарушением процессом пищеварения.

Запивая еду холодной водой, человек вызывает повышенное газообразование и вздутие живота. Из-за этого чувство насыщения не приходит, что приводит к перееданию и набору веса. Кроме того, желудочный сок утрачивает защитные бактерицидные свойства, если его разбавлять прохладной водой.

Холодная жидкость также может стимулировать воспалительные процессы в период заболеваний ЖКТ и нарушать процесс восстановления слизистой оболочки органов.

Источник: life

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