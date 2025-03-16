Зловещая сила хоррора: ужастики, которые реализовались наяву

Каждый поклонник фильмов ужасов хоть раз в жизни слышал, что увлечение это нездоровое. Жестокость на экране способна повредить психику впечатлительных натур, а для кого-то может стать руководством к действию.

Какой кошмар...

К таким предостережениям принято относиться со снисходительной улыбкой. Но порой сама жизнь подкидывает нам поводы поговорить о зловещей силе хоррора. У культовых кинозлодеев появляются последователи, а в колонке криминальной хроники встречаются такие истории, что невольно подумаешь: где-то я это уже видел…

Давайте вспомним десять фильмов ужасов, которые в той или иной степени нашли отражение в реальности.

Фильмы, вдохновившие маньяков

Королева проклятых (2002)

В 2002, в год выхода фильма Майкла Раймера на экраны, мать всех вампиров Акаша заговорила с одним из зрителей. Именно связью с королевой проклятых объяснял свои действия шотландец Аллан Мензис, забивший до смерти молотком и ножом своего товарища Томаса Маккендрика. Он утверждал, что королева вампиров не просто являлась ему во плоти, но и обещала бессмертие. Ради этого Мензис попробовал на вкус кровь убитого, который имел неосторожность насмехаться над вампирской тематикой.

Однако Мензису не помогло ни мистическое покровительство, ни тот факт, что он смотрел «Королеву проклятых» больше сотни раз. Получив внушительный тюремный срок, уже после года заключения он покончил с собой.

Крик (1996)

С культовым слэшером Уэса Крэйвена связано сразу несколько смертей. Убийца в маске призрака так приглянулся отдельным зрителям, что они решили примерить эту роль на себя.

Больше всего шума наделал случай Тьерри Жарадена, водителя из Бельгии. Он пригласил в гости 15-летнюю Эллисон Кэмбир, имея на ее счет романтические планы. Однако девушка не ответила взаимностью. Тогда Жараден оделся в костюм «Призрачного лица» и нанес Эллисон три десятка ударов ножом. Девушка не выжила. Убийца сам сдался властям и охотно сотрудничал со следствием. У него не нашли никаких психических отклонений. Жараден был удивительно спокоен, признаваясь, что всего лишь хотел повторить известную сцену из «Крика». И в итоге ему это удалось.

Хэллоуин (2007)

В 2007 году вышел ремейк классического фильма Джона Карпентера о молчаливом убийце Майке Майерсе. Режиссер Роб Зомби хотел переосмыслить историю одного из самых узнаваемых кинозлодеев, но невольно вдохновил 17-летнего Джейка Эванса на преступление. Подростка поразило, с какой легкостью, безэмоционально и жестоко, юный Майерс в фильме расправляется с членами семьи. Джейк украл револьвер своего деда и хладнокровно застрелил мать с младшей сестрой.

В ходе следствия он рассказал, что поначалу планировал убить вообще всех родственников, причем хотел использовать нож, любимое оружие Майерса. Но потом решил, что родные не должны чувствовать боли, когда будут умирать. После содеянного Джейк позвонил в службу спасения и подробно описал оператору, как именно совершил убийства. По признанию подростка, теперь случившееся будет преследовать его всегда.

Судная ночь (2013)

Психологический социальный триллер Джеймса ДеМонако породил не только серию продолжений. Кое-кто из юных зрителей поверил, что правительство США и вправду разрешило гражданам один раз в году безнаказанно убивать.

На самом деле название фильма следовало бы перевести как «Чистка», и именно чисткой весной 2016 года занялся 19-летний Джонатан Круз из Индианы. Помимо трех убийств ему приписывают похищение, попытку вооруженного ограбления, запугивание и нанесение тяжких телесных повреждений. После задержания Круз признался, что вдохновлялся фильмами ДеМонако и идеей «Убиваем – значит очищаем». В сообщениях близким накануне преступлений он писал, что намерен заниматься чисткой каждую ночь.

Кошмар на улице Вязов (1984)

Вновь Уэс Крэйвен, вновь культовый злодей и вновь люди умирают в реальности. Кошмар переехал с улицы Вязов на британскую землю, где обнаружилось сразу два Фредди Крюгера. Джейсон Мур не слишком преуспел в качестве убийцы, зато поразил полицейских изобретательностью. Он сам мастерил знаменитые перчатки с лезвиями на пальцах, одной из которых и пытался зарезать друга. На беду Мура, тот оказался не робкого десятка и обезвредил нападавшего. Горе-Крюгеру только и оставалось, что рассказывать следователям о власти, которую он ощущал, примеряя оружие киноманьяка.

А вот шизофреник Дэниел Гонсалес пошел дальше и записал на свой счет четыре загубленные жизни. Он предпочитал нападать на людей преклонного возраста, чтобы те не смогли дать отпор. Его вдохновлял пример Фредди, он был одержим подобной славой и мечтал встать в один ряд с самыми знаменитыми маньяками современности. Однако преступная карьера Гонсалеса продлилась всего несколько дней. Он был пойман и приговорен судом к шести пожизненным срокам. Летом 2007 года в стенах психиатрической клиники Гонсалес вскрыл себе вены осколком компакт-диска.

Детские игры (1988)

В истории хоррора немало харизматичных злодеев. Казалось бы, при таком богатстве выбора психи, ищущие пример для подражания, не обратят внимания на говорящую куклу. Пусть даже очень злобную и кровожадную, как в фильме Тома Холланда.

Однако именно малыш Чаки, в которого по сюжету «Детских игр» вселился дух маньяка Чарльза Ли Рэя, стал образцом для самого массового убийцы Австралии Мартина Брайанта. В апреле 1996 года Мартин устроил стрельбу в Порт-Артуре, в результате чего погибли 35 человек, в том числе и дети.

Позднее за каждого из убитых он получил пожизненный срок, хотя вряд ли смог оценить серьезность ситуации. Дело в том, что Мартин – умственно отсталый. Это объясняет, почему в свои 28 лет он восхищался куклой из фильма. Будущий убийца обожал Чаки и постоянно использовал его коронную фразу: «Don’t fuck with the Chuck!» В эти моменты Мартин Брайант казался себе по-настоящему крутым.

Фильмы, предвосхитившие реальные события

Похороненные заживо (1990)

Преступники не всегда осознанно подражают героям фильмов, но это не мешает им в точности воспроизводить сюжеты ужастиков. К примеру, в фильме Фрэнка Дарабонта «Заживо погребённый» жена отравила надоевшего супруга. Похоронив того, как полагается, и изобразив скорбящую вдову, она прыгнула в объятья нового возлюбленного. Теперь их счастью ничто не мешало. Вот только муж не умер. Он сумел выбраться из могилы и решил отомстить.

В 2011 году в Британии этот сюжет воплотился в жизнь. Марцин Каспржак похоронил свою невесту Михелину в картонной коробке. Сначала он предложил ей разойтись, но с одним условием: их общий ребенок должен был остаться с ним. Получив отказ, Каспржак выстрелил в Михелину электрошокером, связал ее, бросил в коробку и закопал в неглубокой яме. По иронии судьбы, девушку спасло обручальное кольцо. Им она разрезала путы, картон и в итоге оказалась на поверхности, где первым делом вызвала полицию.

Каспржак, который до задержания успел сменить семейный статус в соцсети и вместе с сообщником снять деньги со счета Михелины, получил 20 лет тюрьмы.

Темные воды (2001)

Детали смерти Элизы Лэм в дешевом отеле Лос-Анджелеса без труда узнает любой фанат японского хоррора. Действие фильма «Темные воды» происходит в мрачном многоквартирном здании. В нем всюду протекает грязная вода и, конечно, водятся призраки. Виной всему пропавшая девочка, которую давно перестали искать и чей труп все это время лежал в баке с водой на крыше.

Точно в таком же баке нашли и Элизу Лэм. Перед исчезновением она попала в поле зрения камеры в лифте отеля. Девушка вела себя странно, будто бы пряталась, а потом говорила с невидимым собеседником. При этом в лифт никто не входил.

Тело Элизы обнаружили в баке только через две недели, когда постояльцы стали жаловаться на странный вкус воды. Девушка была обнажена, одежда плавала рядом. По уверениям сотрудников отеля, посторонний не мог попасть на крышу, потому что работала сигнализация.

Поскольку у Элизы были психологические проблемы, следствие остановилось на версии о самоубийстве. Но в деле слишком много странного, чтобы так просто в нее поверить.

Птицы (1963)

Наконец, бывают случаи, когда не преступники, а словно бы сама жизнь пытается воссоздать фильм ужасов. К примеру, в январе 2017 года в Хьюстоне, штат Техас, жителей перепугала огромная стая черных птиц. Словно единый организм, она двигалась над шоссе, заслоняя сумеречное небо. Тысячи птиц кружили в воздухе, пикировали на асфальт и на полной скорости врезались в автомобили. По словам очевидцев, картина была по-настоящему жуткая.

Как тут не вспомнить киноклассику Альфреда Хичкока? В фильме «Птицы» 1963 года пернатые по непонятным причинам стали нападать на людей. Вот и странное явление в Хьюстоне орнитологи объяснить не могут. По счастью, в реальности обошлось без жертв: пострадали только автомобили. А разбитые стекла и оторванные зеркала не самая высокая плата за то, чтобы почувствовать себя героем классического кино.

Пункт назначения (2000)

Свежие идеи в хорроре появляются нечасто, поэтому снятый в двухтысячном году фильм Джеймса Вонга не прошёл незамеченным. Его героям, казалось бы, повезло: в последний момент они сошли с самолета, которому суждено было разбиться. Но Смерть не любит, когда нарушают ее планы. Выжившие пассажиры злополучного рейса начинают загадочным образом погибать в очень необычных несчастных случаях.

В реальности тоже не всем удается обмануть смерть. 11 сентября 2001 года Хильда Майоль выбралась живой из Всемирного торгового центра, а уже через два месяца погибла в авиакатастрофе. А в 2007 году Бад Уоррен и его дочь Филлис на неисправном самолете совершили вынужденную посадку в поле и чудом не пострадали. Четыре года спустя смерть взяла свое: самолет Бада и Филлис разбился неподалеку от аэропорта.

Это лишь несколько случаев, связанных с самолетами. А вообще историй, где некая тёмная сила будто бы догоняет выживших, гораздо больше.

Иногда фильмы ужасов предугадывают жуткие события, а порой и дарят идеи настоящим убийцам. Но не стоит обвинять в этом режиссёров и сценаристов. Люди, у которых в душе давно зреет чернота, могут встать на путь зла по велению Фредди Крюгера или просто дыры в стене. Не будет одного повода, появится другой. Это лишь вопрос случая. Некоторые и вовсе прикрываются вымышленными злодеями, чтобы избежать наказания.

Поэтому первопричину зла все-таки стоит искать в самих людях. Ведь реальность, как известно, страшнее любого кино.