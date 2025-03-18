14 продуктов, которые лучше не есть при простуде

Когда мы заболеваем, наша иммунная система работает во всю силу, чтобы быстрее избавить нас от вредных бактерий и вирусов.

Чтобы помочь организму в этом нелегком деле, важно дать ему необходимые витамины, минералы и полезные вещества. Однако важно следить и за тем, чтобы избегать некоторых продуктов в своем «болезненном рационе». О них ты и узнаешь, прочитав эту статью до конца.

1. Авокадо

Каким бы полезным и вкусным ни было авокадо, во время простуды стоит от него отказаться. Почему?

Организму трудно переваривать продукты с высоким содержанием жиров, особенно если имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом. Ему и так приходится бороться с простудой, поэтому не стоит оказывать на него дополнительную нагрузку.

Кроме того, в авокадо содержится гистамин — он может вызывать непроизвольные мышечные спазмы бронхов, что усилит кашель.

2. Конфеты

Побаловать себя сладким во время простуды — не лучшая затея. Дело в том, что конфеты, пирожные и другие продукты с высоким содержанием сахара могут способствовать возникновению воспаления, ослабляющего выработку белых кровяных телец, необходимых для борьбы с инфекцией.

Как итог, твоя простуда может длиться дольше, чем обычно, а ее симптомы — быть куда сильнее, чем раньше.

3. Картофель фри

Жареные продукты, такие как картофель фри, также могут вызывать воспаление в организме, что особенно вредно, когда ты болеешь.

Кроме того, если простуда сопровождается расстройством желудка, жареная пища пользы точно не принесет. Она переваривается дольше и, следовательно, заставляет желудок работать интенсивнее в то время, когда он и так чувствителен.

4. Кофе

При простуде трудно проснуться и заставить себя бодрствовать. Но все же не стоит начинать утро с кофе и особенно пить его натощак.

Этот напиток содержит кофеин, который является мочегонным средством. Он повышает риск возникновения обезвоживания организма, что усугубляет симптомы простуды и не дает иммунной системе работать эффективно.

5. Колбаса, сосиски, бекон

Обработанное мясо является одним из продуктов, от которых нужно строго-настрого отказаться во время простуды.

В нем содержится много натрия, а избыток соли вытягивает жидкость из клеток организма, оставляя их обезвоженными и вызывая более сильные симптомы простуды, а также увеличивая ее продолжительность.

6. Сладкая газировка

Сладкая газировка усугубляет воспаление в организме, так как содержит много сахара. Она ослабляет иммунную реакцию, из-за чего болезнь будет длиться дольше, чем тебе бы хотелось.

Лучше выбрать несколько других напитков, когда борешься с простудой, — например горячий чай с медом и лимоном, компот из сухофруктов, клюквенный морс, отвар шиповника.

7. Соевый соус

Соевый соус может содержать много глютена, который организму сложно переварить. К тому же в нем достаточно натрия, чтобы способствовать обезвоживанию и упадку сил.

По той же причине во время простуды стоит держаться подальше от тофу и других продуктов, сделанных из сои.

8. Морепродукты

Моллюски, мидии, кальмары, крабы и креветки стоит оставить в морозилке до момента, пока ты не почувствуешь себя лучше.

Они содержат много гистамина, поэтому являются сильными аллергенами. Если у тебя заложенность носа или симптомы, связанные с пазухами, употребление этих морепродуктов усугубит неприятные ощущения.

9. Алкоголь

Горячий глинтвейн, богатый специями и цитрусами, может показаться отличной идеей при простуде, но нет.

Любой алкоголь при болезни приводит лишь к обезвоживанию и ухудшению симптомов. К тому же похмелье при простуде — настоящий кошмар, который ты вряд ли захочешь переживать.

10. Белый хлеб

Большинство иммунных клеток находится в лимфоидной ткани, выстилающей кишечник. Им необходима клетчатка, чтобы правильно функционировать, а также поддерживать защитный барьер против бактерий и вирусов.

К сожалению, в белом хлебе, как и в других продуктах из рафинированных углеводов, нет полезных веществ, которые пригодились бы кишечнику. Зато много сахара, который способствует усугублению симптомов болезни и препятствует быстрому выздоровлению.

11. Красное мясо

Красное мясо может быть частью здоровой диеты, но не в момент, когда страдаешь от простуды.

Когда оно переваривается, кишечные бактерии создают вещество, называемое триметиламином. Если его накапливается слишком много в организме, иммунная функция ослабевает, а риск возникновения воспаления возрастает. Из-за этого ты чувствуешь слабость, а простуда никак не хочет отступать.

12. Орехи

Орехи содержат важные питательные вещества для иммунитета, однако долго перевариваются и могут приводить к выбросу гистамина.

От них стоит отказаться в самом начале болезни, когда испытываешь особенную слабость. Также необходимо на время исключить их из диеты, если простуда сопровождается расстройством желудка.

13. Ферментированные продукты

Если ты мучаешься от головной боли при простуде, избегай употребления ферментированных продуктов. Они содержат тирамин — аминокислоту, которая может плохо расщепляться организмом.

Соответственно, кимчи и квашеная капуста во время болезни могут стать причиной появления и усиления головной боли.

14. Сырые овощи

Во время простуды может совершенно не хотеться есть из-за боли в горле. Чтобы не усугублять неприятные симптомы, откажись от салата из сырых овощей.

Дело в том, что неровную по текстуре пищу может быть трудно глотать, а также она может вызывать раздражение в горле. Лучше отложить сырые овощи до выздоровления, заменив их блюдами на пару, запеченной едой или супами.