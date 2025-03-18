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Щитовидная железа: как распознать первые признаки опасного заболевания 0

Люблю!
Дата публикации: 18.03.2025
BB.LV
Щитовидная железа: как распознать первые признаки опасного заболевания
ФОТО: Freepik

Очень важно вовремя распознать первые признаки тяжелого заболевания и начать своевременное лечение.

Щитовидная железа влияет на работу всего организма. Если нарушается выработка ее гормонов, появляются проблемы с сердцем, нервной системой, пищеварением и даже настроением.

Признаки возможного заболевания:

  • Резкое изменение веса. Если вес уходит без диет или, наоборот, прибавляется при обычном питании, возможно, причина в щитовидке.

  • Перепады настроения. Беспричинная тревога, плаксивость, раздражительность или апатия – повод проверить гормоны.

  • Дискомфорт в области шеи. Ощущение кома в горле, затрудненное дыхание или увеличение шеи могут быть признаками зоба или узловых образований.

  • Ломкость волос и ногтей. Их слабость, выпадение, истончение могут сигнализировать о нехватке гормонов.

  • Чувство холода или жара. Если окружающие чувствуют себя комфортно, а вам холодно или жарко – возможно, нарушена терморегуляция организма.

  • Сухость кожи. Шелушение, раздражение, особенно на локтях и коленях, может быть признаком гормонального сбоя.

  • Нарушения пищеварения. Запоры, частая диарея или боли в животе могут быть связаны с щитовидной железой.

  • Изменение сердечного ритма. Учащенное или замедленное сердцебиение, скачки давления – еще один тревожный сигнал.

Если у вас есть несколько из этих симптомов, не игнорируйте их. Обратитесь к врачу – своевременная диагностика поможет избежать серьезных осложнений.

#здоровье
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