Ученые обнаружили сочетание продуктов, которые могут повышать риск деменции

Французские ученые определили, что не только отдельные продукты, но и их сочетания могут увеличивать риск развития деменции. В частности, опасными оказались колбасные изделия в сочетании с картофелем, хлебом и алкоголем.

Французские исследователи из Университета Бордо обнаружили, что не только отдельные продукты, но и их сочетания могут влиять на риск развития деменции. Об этом говорится в их научной работе, опубликованной в журнале Neurology.

Что такое деменция и как она связана с питанием?

Деменция – это синдром, сопровождающийся нарушением когнитивных функций, снижением памяти, внимания и мышления. Она возникает из-за поражения нейронов головного мозга и может развиваться под влиянием разных факторов, включая неправильное питание.

Предыдущие исследования уже указывали на связь между диетой и вероятностью деменции. В частности, недостаток полезных веществ, таких как витамины, минералы и жирные кислоты, а также чрезмерное потребление продуктов, содержащих вредные жиры и добавки, могут отрицательно влиять на здоровье мозга.

Какие продукты могут быть опасны?

Ученые более десяти лет анализировали пищевые привычки сотен людей. В исследовании приняли участие 626 человек , из которых 208 за этот период получили диагноз «деменция». Их рацион сравнивали с питанием 418 здоровых людей.

Результаты показали интересную закономерность:

Люди, которые впоследствии заболели деменцией, потребляли меньше свежих овощей и фруктов. Они часто сочетали переработанное мясо (колбасу, сосиски, ветчину) с белым хлебом, картофелем и супами.

Они также имели склонность к комбинациям колбасных изделий с картофелем, супами, йогуртами и консервированными фруктами (например, вареными в сиропе).

Часто сочетали алкоголь с мясными и колбасными закусками, что могло влиять на состояние их мозга.

Какие выводы сделали учёные?

Исследователи отмечают, что полученные данные нуждаются в дальнейших проверках, но уже сейчас можно сделать вывод:

Чрезмерное потребление переработанного мяса и его сочетание с несбалансированными продуктами может способствовать развитию деменции.

Важно контролировать свой рацион, заменяя вредные продукты полезными – овощи, фрукты, рыбу и цельнозерновые продукты.

Соблюдение принципов здорового питания может снизить риск когнитивных нарушений в будущем. Ученые советуют минимизировать потребление колбасных изделий и отдавать предпочтение свежей пище, которая обеспечит мозг необходимыми питательными веществами.