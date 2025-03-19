7 простых и эффективных способов избавить обувь от неприятного запаха

Чтобы раз и навсегда избавить свою обувь от неприятного запаха, нужно бороться не только со следствием, но и с причиной, вызвавшей его появление.

Чтобы раз и навсегда избавить свою обувь от неприятного запаха, нужно бороться не только со следствием, но и с причиной, вызвавшей его появление.

Вы стали замечать, что обувь плохо пахнет, наполняя неприятным запахом прихожую и коридор в доме? Вам неудобно приходить в гости или переобуваться на рабочем месте?

Как избавиться от неприятного запаха в обуви

Иногда вся проблема заключается в том, что внутренняя поверхность туфель или ботинок с большой интенсивностью впитывает пот и задерживает его.

Но не беспокойтесь, к счастью, есть несколько довольно простых приемов, которые помогут вам избавить обувь от неприятного запаха. Узнайте о них в нашей сегодняшней статье!

1. Пищевая сода

Это абсолютно беспроигрышный вариант. Мы уже не раз говорили о полезных свойствах пищевой соды и о том, как ее можно использовать в быту.

Помимо своих чистящих свойств этот природный химический элемент является также превосходным абсорбентом. Сода поглощает запахи и даже влажность, поэтому она станет вашим верным союзником в избавлении обуви от дурного запаха.

Как же ее применять? Очень просто, вам нужно всего-навсего добавить по одной столовой ложке соды в каждый ботинок (прямо на стельки) и оставить для воздействия на ночь. Вот увидите, к утру от неприятного запаха не останется и следа, обувь будет совершенно иной.

2. Тальк

Тальк действует точно так же, как и сода. Он впитывает в себя влажность и таким образом поглощает и приглушает неприятные запахи.

Здесь вы можете воспользоваться его преимуществами по-разному: можете, как и в случае с содой, насыпать в каждый ботинок небольшое количество талька, оставить на ночь и вытряхнуть утром или второй вариант. Он тоже очень простой.

Можете посыпать тальком свои ступни, так вы предотвратите сильное потоотделение. Оба способа являются очень эффективными, возьмите себе на заметку.

3. Избавляемся от бактерий

Вот еще один эффективный способ, хотя и несколько неожиданный. Было бы неплохо, если бы у вас дома всегда под рукой имелись шалфей и лаванда. Ведь эти два растения превосходно устраняют неприятные запахи.

Все, что нужно сделать в случае с обувью, это положить несколько листочков шалфея и несколько веточек лаванды в каждый ботинок и выставить их на свежий воздух (например, на балкон), чтобы они могли проветрится естественным образом (это поможет удалить бактерии).

На следующее утро ваша обувь будет в отличном состоянии, а вы с уверенностью сможете проходить в ней весь день, не испытывая чувства неловкости.

4. Апельсин, лимон или грейпфрут

Цитрусовые: вот еще одно превосходное решение проблемы! Никогда не выбрасывайте кожуру от лимонов, апельсинов или грейпфрутов, ведь она очень эффективно справляется с неприятными запахами.

Как и со всеми предыдущими средствами, кожуру нужно будет просто положить на ночь в ботинки и все. Действительно работает, проверено!

5. Эфирное масло чайного дерева

Среди многообразия эфирных масел с дезинфицирующими свойствами масло чайного дерева, без сомнения, является наиболее эффективным. Его можно купить в аптеках или парфюмерных магазинах, оно совсем не дорогое.

А послужить оно вам сможет не только в качестве «дезодоранта» для ботинок и туфель, но также и в качестве дезинфицирующего средства для рук.

Все что нужно делать, это капать по несколько капелек масла на стельки своей обуви два раза в неделю, это не только позволит удалить неприятный запах, но и устранит причину его появления — бактерии.

6. Установим причину появления неприятного запаха

Всем без исключения известно, что неприятный запах появляется у обуви из-за того, что наши ноги потеют. Но вы ведь наверняка замечали, что одна пара ботинок пахнет особенно сильно, а у другой, наоборот, неприятный запах практически отсутствует.

Значит, все дело в стельках, одни впитывают и удерживают больше пота, чем другие, способствуя таким образом размножению бактерий. А это уже определенный риск, который, поверьте, вам совершенно не нужен.

Если вы замечаете, что от неприятного запаха обуви нелегко избавиться, то попробуйте почаще менять стельки. Если их поменять нельзя, то вставьте свои специальные, они защитят вас, как от неприятного запаха, так и от бактерий.

Имейте в виду, что это проблема не только эстетического плана, в долгосрочной перспективе она может перерасти в более серьезную, касающуюся здоровья наших ног. Поэтому поддерживать правильную гигиену очень важно.

7. Как обеспечить правильную гигиену своим ножкам?

Во-первых, старайтесь не ходить в закрытой обуви целый день. Это вредно для здоровья наших ног и способствует появлению неприятного запаха.

Приходя домой, обязательно снимайте обувь, чтобы она хорошенько проветрилась.

Дело не в качестве материалов, из которых сделана обувь, так как все они в любом случае впитывают в себя пот, поэтому нужно правильно ухаживать за своей обувью и регулярно ее чистить. Когда у вас в руках щетка, не забывайте про внутреннюю поверхность, можете также использовать кусочек ткани, смоченный в чистящем средстве для одежды (жидкий порошок и пр.). Делайте все, чтобы удалить влагу и появившиеся пятна.

Если же вы страдаете от очень сильного потоотделения, то обратите внимание на один из первых наших советов про тальк. Это очень простое и эффективное средство, которое будет выручать вас каждый день.