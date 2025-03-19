Почему детям нельзя заниматься этими видами спорта в раннем детстве

Многие родители считают, что чем раньше отдашь ребенка заниматься спортом, тем выносливее и сильнее он будет в будущем. Но спорт спорту рознь.

Особенно это касается родителей, которые ведут своих детей на единоборства в 5,7 или 9 лет. Вообще, в идеале до 12 лет заниматься «тяжелыми» единоборствами ни в коем случае нельзя. Почему?

У ребенка только-только растут и формируются органы. А если его отдать в боевой спорт, он тут себе что-то покалечит, там потянет, здесь сломает. И о каком здоровом, сильном и крепком человеке в будущем может идти речь?

До 12 лет самое идеальное — это бассейн, бег или футбол. Конечно, самое идеальное — это плавание. Оно и выносливость организма повышает, и развивает силу духа, и осанку делает лучше, и благотворно влияет на все органы в целом.

Но если очень уж захочет ребенок сам пойти в более «агрессивный» спорт, то лучше всего следовать этим рекомендациям:

с 2 до 3 лет: ушу, айкидо, дзюдо.

с 3 до 5 лет: капоэйра.

с 5 до 7 лет: карате.

с 8 до 10 лет: классическая борьба

с 10-12 лет: кикбоксинг, вольная борьба, бокс.